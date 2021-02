Verwacht u een sterk herstel van het aandeel van Vranken-Pommery in het vooruitzicht van de heropening van de horeca en het toerisme?

De Belgisch-Franse champagnegroep Vranken-Pommery is getroffen door de covid-19-pandemie. De sluiting van de horeca en de forse vermindering van het toerisme zorgden tijdens de eerste helft van vorig jaar voor een daling van de groepsomzet met 26,1 procent tot 64,3 miljoen euro. De terugval van de omzet uit champagne bedroeg 23 procent tot 50,8 miljoen euro. Het nettoverlies verminderde van 6,6 miljoen euro naar 6,4 miljoen. De belangrijkere tweede jaarhelft was iets beter, met een daling van de omzet op groepsniveau met 4,2 procent tot 179,7 miljoen euro. De terugval op jaarbasis verminderde daardoor tot 11,1 procent, van 274,6 miljoen euro in 2019 naar 244 miljoen in 2020. Dat was toen ook al een ontgoocheling, want in 2018 bedroeg de groepsomzet nog 300,4 miljoen euro. De omzet uit champagne daalde met 11,9 procent tot 184,4 miljoen euro. Er was een logische verschuiving van de consumptie op evenementen en in restaurants, naar consumptie thuis. Vranken staat traditioneel sterk in de verkoopkanalen voor het thuisverbruik en beperkte daardoor de terugval beter dan het wereldwijde sectorgemiddelde (-20%). De omzet steeg zelfs in onder meer Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, België, Nederland en Australië. Die landen hebben uitgebreide verkoopkanalen voor thuisverbruik. De thuismarkt Frankrijk, een markt waarin de gastronomie en evenementen de grootste afnemers zijn, deed het slecht. Het aandeel van de champagneverkoop buiten Frankrijk klom van 57 procent in 2019 naar 60 procent in 2020. Beter verging het de roséwijnen uit de wijngaarden in de Franse Provence en Camargue. De oogst was heel goed en de omzet klom met 11,7 procent tot 30,6 miljoen euro. Vranken is er succesvol met biologische landbouw, en wil die strategie kopiëren naar de wijngaarden van de Champagne-streek en in Portugal. De omzet uit port en mousserende wijnen viel met 7,8 procent terug tot 20 miljoen euro. Vooral het fors gedaalde toerisme in Portugal speelde parten. Het wijntoerisme verloor meer dan 4 miljoen euro omzet.De cijfers zijn dus duidelijk negatief beïnvloed door de pandemie, al moeten we zeggen dat de verkoop al jaren slabakt, en dat de rendabiliteit ondermaats blijft, alsook de schuldenpositie rond 700 miljoen euro. Voor 2021 blikt Vranken voorzichtig vooruit, met een verwachte gematigde groei tegenover 2020. Of zich dat zal vertalen in een fors hogere beurskoers, is nog maar de vraag. Als de periode na de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 een voorproefje was, dan zal het herstel bescheiden blijven. Anderzijds is dit duidelijk niet het moment om uw positie te verkopen, gezien het aandeel dicht bij een historisch dieptepunt noteert, tegen ongeveer 0,35 keer de boekwaarde. We bevestigen het advies (houden, rating 2B). Met aandelen zoals Kinepolis en Compagnie des Alpes uit de voorbeeldportefeuille of TUI en AB InBev zien we betere kansen om in te spelen op de heropening van de horeca en het toerisme.