Er komt maar geen schot in de ontwikkelingen bij Velcan. Heeft het nog zin om mijn aandelen bij te houden?

De vaststelling dat Velcan, de Franse ontwikkelaar van kleinere waterkrachtcentrales, nauwelijks vooruitgang boekt, is helaas niet nieuw. Na de opstart van Rodeio Bonito in Brazilië in 2010 (de enige actieve centrale van Velcan, 15 megawatt), en de stopzetting van alle activiteiten in Laos in 2015 en Indonesië in 2018, is het belangrijkste waardepotentieel gelegen in de verdere ontwikkeling van de drie grote projecten in de Indiase provincie Arunachal Pradesh: Tato 1 (186 megawatt), Heo (240 megawatt) en Pauk (145 megawatt).

