Wanneer zal Bone Therapeutics een partner vinden voor ALLOB en/of JTA-004? Hoe zien jullie de vooruitzichten voor beide producten in de Verenigde Staten?

Het aandeel van Bone Therapeutics, het Waalse biotechbedrijf dat is gespecialiseerd in celtherapie en orthopedische oplossingen, blijft ontgoochelen. Een samenwerkingsverband en het opstarten van studies in de Verenigde Staten zijn twee belangrijke elementen die daarin verandering kunnen brengen. Het aandeel steeg in september 2017 met ruim 20 procent na de aankondiging van een samenwerkingsverband met het Japanse Asahi Kasei voor PREOB, het autoloog botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van de patiënt. Na de onverwachte stopzetting van de ontwikkeling van PREOB in november 2018 concentreert Bone zich volledig op de ontwikkeling van het commercieel veel atractievere ALLOB, het allogene botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger, en op de verrijkte proteïne-oplossing JTA-004 tegen knieartrose. Maar de beperkte financiering blijft een probleem. Het bedrijf moet zich voorlopig tevredenstellen met beperkte financieringen, waarbij de converteerbare obligaties het opwaartse potentieel beperken. Gezien de lage beurskapitalisatie van 26 miljoen euro, mag het een succes heten dat topman Miguel Forte er begin mei in is geslaagd 15 miljoen euro financiering op te halen. Dat gaf ruimte tot het tweede kwartaal van 2021. Het plan is in de tweede jaarhelft nog een beperkte financiering te doen, die zuurstof geeft tot na de verwachte publicatie van de resultaten van de lopende fase III-studie met JTA-004 in het derde kwartaal van 2021. De rekrutering van alle 676 patiënten is gepland voor eind 2020. Parallel daaraan wordt in de tweede jaarhelft met het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) het ontwikkelingstraject van JTA-004 in de Verenigde Staten afgestemd. Op basis van de uitgebreide veiligheidsdata uit eerdere Europese studies gaan we ervan uit dat Bone meteen minstens een fase II-studie zal kunnen starten. Daarnaast zoekt het bedrijf een partner voor de commercialisatie van JTA-004, waarvan het marktpotentieel in de Verenigde Staten en Europa samen op enkele honderden miljoenen euro's wordt geschat. Of er nog voor de resultaten van de fase III-studie een deal volgt, is moeilijk te voorspellen. We schatten de slaagkansen daarop in 2020 voor ALLOB groter in. De fase IIb-studie bij patiënten met vertraagd helende breuken start in de tweede jaarhelft. Gesprekken over de ontwikkeling in de Verenigde Staten zijn gepland voor in de eerste helft van 2021. CEO Forte wil het toepassingsgebied van de celtherapietechnologie uitbreiden, al dan niet via samenwerkingsverbanden. Gezien de heel lage waardering voor een bedrijf met twee laatklinische producten, is het niet uitgesloten dat samenwerkingsgesprekken uitmonden in een bod op het hele bedrijf. We geven Forte het voordeel van de twijfel, maar het is duidelijk dat de komende twaalf tot achttien maanden cruciaal zijn voor Bone Therapeutics. Het koopadvies, uiteraard met een bovengemiddeld risico, blijft behouden (rating 1C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.