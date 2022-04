Ik ben zeer ongerust over de koershalvering van Mithra Pharmaceuticals, mede door de insiderverkopen van hoofdaandeelhouder Fornieri. Komt het, gezien de aanhoudende financieringsnood, nog goed met het ooit zo beloftevolle biotechbedrijf?

Het aandeel van Mithra Pharmaceuticals, de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid, is sinds de publicatie van de jaarcijfers gehalveerd, tot onder 12 euro, het niveau van bij de beursgang in 2015. De eerste verklaring is de matige verkoop van het anticonceptiemiddel Estelle. Partner Mayne Pharma werd in de Verenigde Staten niet geholpen door de pandemie en de nog beperkte terugbetalingen, maar de onderliggende verkoopindicatoren evolueren wel gunstig. Ook in Europa volgt Estelle het patroon van vergelijkbare productlanceringen. Het is dus veel te vroeg om conclusies te trekken, al zal het wellicht meer tijd vergen dan verhoopt. Het aandeel van Mayne Pharma noteert wel op het niveau van eind 2021.Een tweede verklaring zijn de insiderverkopen door voormalig CEO François Fornieri. In 2021 verkocht hij afgerond 977.000 aandelen voor 23,3 miljoen euro. Eind maart, begin april verkocht Fornieri om persoonlijke redenen afgerond 270.000 aandelen, of 0,6 procent van de uitstaande aandelen, voor 3,6 miljoen euro (gemiddeld 13,38 euro per aandeel). Hoewel dat schadelijk is voor de perceptie, maken we ons daarover niet ongerust. Fornieri houdt nog 24,2 procent aan in Mithra. Een derde factor, hoewel niet nieuw, waren de aanhoudende financieringsoperaties en de uitstaande verplichtingen aan Uteron Pharma, de voormalige eigenaar van estetrol (E4), het werkzame natuurlijke oestrogeen in Estelle en Donesta. Mithra heeft de verplichtingen tegenover Uteron in 2019 met 62 procent afgebouwd tot 250 miljoen euro. Daarvan is nog 185 miljoen euro uitstaand, gespreid te betalen over de komende acht jaar, met een ingebouwd beschermingsmechanisme (minimale kaspositie na betaling). Mithra kan nog maximaal 290 miljoen euro ontvangen van partners op toekomstige mijlpaalbetalingen voor Estelle. In februari kondigde Mithra een flexibele financiering tot 100 miljoen euro, gespreid over de komende twee jaar, aan met Goldman Sachs. Daarvan is 20 miljoen euro uitgeoefend. De financiering met LDA Capital staat on hold zolang het programma met Goldman Sachs loopt, maar werd met twee jaar verlengd tot april 2025 en uitgebreid met 25 miljoen euro (maximaal 58 miljoen uitstaand). Analisten verwachten dat Mithra structureel winstgevend wordt vanaf 2024.De mate waarin de financieringen met Goldman Sachs en LDA Capital worden opgenomen, zal afhangen van de timing van de wereldwijde licentiedeal met Donesta. Na de sterke eerste resultaten in januari van de fase III-studies naar het effect tegen vasomotorische symptomen of VMS (opvliegers en hartkloppingen) in de menopauze, zit alles op schema voor het indienen van de goedkeuringsaanvragen in de Verenigde Staten (midden 2023) en Europa (eind 2023). Bovendien wordt een bredere werking in de menopauze onderzocht, die Donesta een extra concurrentievoordeel zou bieden tegenover de kandidaat-middelen van Bayer en Astellas. Een deal wordt nog dit jaar verwacht, wellicht in de tweede jaarhelft. CEO Leon Van Rompay wil niet de snelste, maar de beste partner om het enorme potentieel in de fors onder ontwikkelde menopauzemarkt te benutten. We hadden dit koersscenario uiteraard niet verwacht, maar geven Mithra het voordeel van de twijfel. We bekijken de komende weken of we bij overdreven daling wat aandelen bijkopen (rating 1C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.