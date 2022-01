Wat vindt u van de nakende verkoop van de Afrikaanse logistieke poot van Bolloré? Blijft het aandeel koopwaardig?

De jongste jaren staan bij de Franse holding Bolloré vooral in het teken van de uitbouw van het Franse mediabedrijf Vivendi tot een internationale topspeler. Bolloré kocht zich in september 2012 in bij Vivendi en is er de grootste aandeelhouder (27%). Lange tijd was het kroonjuweel van Vivendi 's werelds grootste platenlabel Universal Music Group (UMG). Door het succes van muziekstreaming zijn de resultaten van UMG de laatste jaren sterk, maar dat kwam te weinig tot uiting in de koers van Vivendi, en ook van Bolloré. Om daaraan tegemoet te komen en om de groeiambities van UMG kracht bij te zetten nam eerst het Chinese Tencent in twee stappen 20 procent van het kapitaal over, tegen een ondernemingswaarde van 30 miljard euro. In juni 2021 nam de durfkapitaalfondsbeheerder Bill Ackman een belang van 10 procent. Op 21 september volgde de aparte beursnotering van UMG op Euronext Amsterdam, tegen een beurskapitalisatie van circa 45 miljard euro. Vivendi houdt nog 10,13 procent aan van het kaptatal van UMG en besliste met de opbrengst van de beursgang een forse bruto-uitkering van 25,25 euro per aandeel Vivendi uit te keren aan de aandeelhouders (huidige koers 11,9 euro). De overnamehonger is nog niet gestild. In 2021 werd Vivendi de grootste aandeelhouder van Lagardère (bekend van onder meer het weekblad Paris Match, de uitgever Hachette en de radiozender Europe 1). In februari volgt een overnamebod op de resterende uitstaande aandelen van Lagardère die de groep op 3,2 miljard euro waardeert. In december kondigde Bolloré aan exclusieve onderhandelingen te voeren met de rederij MSC voor de verkoop voor een ondernemingswaarde van 5,7 miljard euro van Bolloré Africa Logistics, de grootste logistieke speler in Afrika. De tak was jarenlang het paradepaardje en de kaskoe van Bolloré. De jongste jaren neemt de concurrentie er toe, en er was interesse van de grootste rederijen die zich willen versterken gezien de enorme logistieke uitdagingen door de pandemie. De geboden prijs ligt ruim boven de initieel vooropgestelde 2 à 3 miljard euro voor de activiteiten die in 2020 een omzet van 2,1 miljard euro haalden. Bolloré is ook buiten Afrika een toptienspeler in logistiek met een jaaromzet van 3,7 miljard euro in 2020. MSC heeft exclusiviteit voor de onderhandelingen tot 31 maart. Het aandeel veerde 10 procent op bij de aankondiging, maar blijft 10 procent onder de piek bij de beursgang van UMG in september. De hamvraag is hoe Bolloré de centen van de beursgang van UMG en van de verkoop van de Afrikaanse logistieke poot zal besteden. Vincent Bolloré sloot in het verleden een volledige overname van Vivendi niet uit. Vincent Bolloré neemt in 2022 afscheid, in het jaar waarin de groep 200 jaar bestaat. Het aandeel blijft ondanks het herstel koopwaardig tegen 1,2 keer de boekwaarde op 30 juni. Die laatste houdt nog geen rekening met de meerwaarde op de verkoop van UMG en de logistieke activiteiten. Koopwaardig (rating 1B).