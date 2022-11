Achten jullie het nog mogelijk dat MDxHealth ooit winstgevend zal worden?

Een winstgevend diagnosticabedrijf uitbouwen is een huzarenstukje. Zelfs een grote Amerikaanse speler als Exact Sciences, die in 2022 op weg was naar een jaaromzet van 2 miljard dollar (een viervoud tegenover 2018), is daar voorlopig niet in geslaagd. Nochtans was Exact Sciences van 2015 tot begin 2021 een geweldig beurssucces. Het koppelde forse omzetgroei aan tijdige financieringen om agressief te groeien. Dat laatste ontbrak in het verleden bij het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth (en eigenlijk ook bij Biocartis). Daardoor werd de de ConfirmMDx-test voor prostaatkanker in de Verenigde Staten veel geleidelijker gecommercialiseerd dan mogelijk was geweest als het bedrijf meer financiële armslag had gehad.Een positief keerpunt kwam er in 2019 met de benoeming van de Amerikaanse CEO Mike McGarrity. De forse voorafgaande koersdaling, van ruim 5 euro in 2017 naar minder dan 1 euro begin 2019, maakte de financiering bijzonder lastig. Bovendien sloeg de covid-19-pandemie een stevige bres van 50 procent in de prostaatkankertestmarkt. Toch slaagde McGarrity er geleidelijk in extra financiering te verzamelen, met in 2020 als cruciale katalysator de instap van de Brits-Amerikaanse lifesciencesinvesteerder MVM Partners in het kapitaal (22,8%) en eind 2021 de Amerikaanse beursgang, die 45 miljoen dollar opleverde. Begin augustus verraste MDxHealth met de overname van de Oncotype DX-prostaatkankertest van Exact Sciences tot 100 miljoen dollar. 30 miljoen dollar werd onmiddellijk verrekend (25 miljoen in cash en 5 miljoen via aandelenuitgifte), terwijl de bijkomende mijlpaalbetalingen afhangen van de omzet in 2023 tot 2025. MDxHealth leende 35 miljoen dollar bij Innovatus Capital Partners (vervaldatum in 2027) en kan voor de mijlpaalbetalingen nog 35 miljoen lenen (20 miljoen in 2024 en 15 miljoen in 2025). Op jaarbasis verdubbelt de omzet tot 60 miljoen dollar. De verwachte jaaromzet steeg van 27 à 29 miljoen naar 40 à 42 miljoen dollar. Voor 2023 mikken de analisten op 67 miljoen dollar. In het derde kwartaal steeg de omzet, exclusief Oncotype DX, met 42 procent tot 7,8 miljoen dollar (+21% in de eerste jaarhelft) en in totaal met 103 procent tot 11,2 miljoen. De brutowinst steeg met 143 procent tot 6,2 miljoen dollar (marge van 46,7% naar 55,9%). We gaan ervan uit dat het nettoverlies volgend jaar kan halveren richting 15 miljoen dollar. Of die trend de daaropvolgende jaren kan evolueren naar een break-even, is nog onzeker, maar het bedrijf zet in elk geval een stevige stap in die richting. Als dat lukt, kan MDxHealth uitgroeien tot een overnamekandidaat. Rekening houdend met het feit dat het aandeel sinds begin 2020 per saldo stabiel bleef - wat eigenlijk sterk is, gezien de historiek en de impact van de pandemie - is een stevige herwaardering de komende 12 tot 24 maanden realistisch. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.