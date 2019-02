Lezersvraag: Moet ik Greenyard verkopen?

De felgeplaagde groenten- en fruitgigant Greenyard publiceerde op 28 januari onverwachts een fors tegenvallende update over het derde kwartaal (periode tot 31 december). De omzet zakte van 980,4 miljoen euro in het derde kwartaal van 2017 naar 936,3 miljoen, een daling met 4,5 procent. In de eerste jaarhelft was er een achteruitgang met 3,6 procent tot 1,98 miljard euro. Het bedrijf wijst op de toenemende prijsconcurrentie in de afdeling Fresh, vooral in België en Duitsland, en op de stijgende kosten en het productverlies in Fresh en Long Fresh (de diepvriesafdeling Pinguï...