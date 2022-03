Wat te doen met mijn positie in Orca Gold na de bekendmaking van een overnamebod door Perseus Mining?

De Australische goudproducent Perseus Mining bracht sneller dan verwacht een bod uit op de aandelen van Orca Gold die het nog niet in zijn bezit had. Op 31 januari raakte bekend dat Perseus Mining de positie van 15,1 procent die Resolute Mining in Orca Gold bezat, had gekocht voor 0,448 Canadese dollar per aandeel (in totaal 17 miljoen). De Australiërs verschaften tot 30 juni een kredietfaciliteit van 5 miljoen Amerikaanse dollar, om tegen dan te beslissen of ze al dan niet een bod uitbrengen. Op 27 februari werd al een overeenkomst aangekondigd. Perseus Mining biedt per aandeel van Orca Gold 0,56 aandelen van Perseus Mining. Op basi...

De Australische goudproducent Perseus Mining bracht sneller dan verwacht een bod uit op de aandelen van Orca Gold die het nog niet in zijn bezit had. Op 31 januari raakte bekend dat Perseus Mining de positie van 15,1 procent die Resolute Mining in Orca Gold bezat, had gekocht voor 0,448 Canadese dollar per aandeel (in totaal 17 miljoen). De Australiërs verschaften tot 30 juni een kredietfaciliteit van 5 miljoen Amerikaanse dollar, om tegen dan te beslissen of ze al dan niet een bod uitbrengen. Op 27 februari werd al een overeenkomst aangekondigd. Perseus Mining biedt per aandeel van Orca Gold 0,56 aandelen van Perseus Mining. Op basis van de koers van 1,74 Australische dollar per aandeel van Perseus Mining bij de aankondiging stemde dat overeen met 0,896 Canadese dollar per aandeel van Orca Gold, of een premie van 62,9 procent, wat meer is dan verwacht. Intussen is de waarde gestegen tot 0,96 Canadese dollar. De raad van bestuur en de grootste aandeelhouders, die samen 37 procent van de aandelen hebben, steunen het bod. De aandeelhouders zullen eind mei stemmen. Na de transactie hebben de aandeelhouders van Orca Gold een positie van 9,1 procent in Perseus Mining. Het financieel gezonde goudmijnbedrijf, dat eind 2021 een positieve nettokaspositie van 162 miljoen Amerikaanse dollar had, heeft drie operationele mijnen in Afrika, twee in Ivoorkust en een in Ghana, die gezamenlijk 500.000 troy ounce goud produceren tegen een lage kostprijs van ongeveer 950 dollar per troy ounce. Eind 2021 startte een dividenduitkering die op jaarbasis 1 procent rendement geeft. Het Block 14 project van Orca Gold in het noorden van Soedan zal gedurende 13,6 jaar gemiddeld 167.000 troy ounce goud produceren, waarvan 228.000 troy ounce in de eerste zeven jaar, tegen een productiekostprijs van 751 dollar per troy ounce. Perseus Mining heeft de financiële en technische capaciteit om het project in productie te brengen. De finale beslissing wordt midden 2023 genomen. Er is bovendien nog veel ontdekkingspotentieel voor bijkomende goudreserves. Perseus Mining is ook gecharmeerd door Montage Gold, waarin Orca Gold een belang van 31,5 procent heeft. Het verstgevorderde project, Koné Gold, is gelegen in de buurt van een mijn van Perseus Mining in Ivoorkust. We verlagen het advies naar houden (rating 2C). Hoewel er op dit moment geen indicaties voor zijn, kan een hoger bod door een andere partij niet volledig worden uitgesloten. Daarom zouden we nog minstens een gedeeltelijke positie aanhouden. Orca Gold evolueert mee met de koers van Perseus Mining, dat sterk presteert en het normaal gesproken minstens even goed zal blijven doen dan zijn sectorgenoten. We zouden wel alles verkopen bij de start van het bod, allicht begin juni, om een mogelijke heffing van roerende voorheffing op de transactie te vermijden. Toen we in 2018 het aandeel begonnen te volgen, hadden we een nog veel gunstiger scenario voor ogen, maar gezien de omstandigheden zijn we tevreden met het winstgevende bod. HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.