Is het beter dat ik mijn aandelen van Mithra verkoop gezien de gerechtelijke problemen van topman François Fornieri?

Het regelmatig opduiken van de topman en hoofdaandeelhouder François Fornieri in gerechtelijke dossiers straalt negatief uit op het aandeel van de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid Mithra Pharmaceuticals. Hoewel de schade nog meeviel, bleek dat opnieuw toen Fornieri op 21 januari in verdenking werd gesteld in het kader van onderzoeken over de Luikse intercommunale Nethys. In welke mate de reputatieschade de koers blijvend onderdrukt, is moeilijk in te schatten, maar wervend is het niet. De raad van bestuur van Mithra reageerde snel op de aanhouding van Fornieri door financieel directeur Christophe Maréchal aan te stellen als CEO ad interim. De begin november aangekondigde grondige vernieuwing van de raad van bestuur, met meer ervaren externe bestuurders en de gerenommeerde Ajit Shetty (ex-voorzitter van Janssen Pharmaceutica) die wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter ter vervanging van Marc Coucke, is welgekomen. De snelle benoeming van Maréchal moet de operationele continuïteit van het bedrijf verzekeren op een cruciaal moment. De komende maanden beslissen de geneesmiddelenagentschappen in Europa (EMA), de Verenigde Staten (FDA) en Canada (Health Canada) over de goedkeuring van het anticonceptiemiddel Estelle (Nextstellis), het eerste van drie kandidaat-middelen die Mithra ontwikkelt op basis van het oestrogeen Estetrol (E4). Bij goedkeuring moeten de commerciële partners aan de bak om het toegedichte blockbusterpotentieel van Estelle (een jaarlijkse verkoop van 1 miljard dollar) waar te maken. We hebben het over Mayne Pharma in de Verenigde Staten en Canada, Ceres Pharma in België en Luxemburg, en Gedeon Richter voor alle andere Europese landen. Door de financieringsrondes werd de kaspositie in 2020 met een maximum van 260 miljoen euro voldoende versterkt om de periode te overbruggen tot de resultaten van de lopende fase III-studies met Donesta, het tweede middel op basis van E4 tegen opvliegers tijdens de menopauze, voorzien voor de eerste jaarhelft van 2022. Daarnaast kan er dit jaar met betrekking tot E4 nog nieuws komen over de start van een klinische studie met PeriNesta, een combinatiemiddel voor de bescherming tegen ongewenste zwangerschappen en opvliegers tijdens de perimenopauze (periode van drie jaar voor tot een jaar na de laatste menstruatiecyclus). In de eerste jaarhelft krijgen we resultaten van een fase II-studie met E4 ter behandeling van patiënten met een covid-19-infectie. Die kunnen tot een voorwaardelijke goedkeuringsaanvraag aanleiding geven. Heel veel staat of valt op korte termijn met de goedkeuring van Estelle. Gezien de halvering van de koers sinds midden 2018 en ondanks de problemen voor Fornieri houden we vast aan het voornemen onze afgebouwde positie te behouden in afwachting van de eerste verkoopcijfers van Estelle in de tweede jaarhelft. Als die meevallen, kan het aandeel een nieuw elan vinden (rating 2C, houden).