Ziet u in het Canadese First Quantum Minerals nog altijd een aantrekkelijke belegging om in te spelen op het potentieel van koper?

First Quantum Minerals was in 2019 met een productie van 702.000 ton 's werelds op zes na grootste koperproducent. De drie belangrijkste mijnen zijn Sentinel en Kansanshi in Zambia, met een verwachte productie in 2020 van respectievelijk 240 .000 à 250.000 ton en 220.000 à 230.000 ton koper, en de in september 2019 opgestarte koper- en goudmijn Cobre Panama in Panama. De productie in Cobre Panama werd vorig jaar wegens covid-19 onderbroken van 7 april tot 7 juli, maar was op 8 augustus sneller dan verwacht weer op peil. De verwachte jaarproductie bedraagt 190.000 à 205.000 ton. De verwachte goudproductie, die volledig wordt opgekocht door de portefeuillewaarde Franco-Nevada, werd opgekrikt van 70.000 à 80.000 troy ounce naar 75.000 à 85.000 troy ounce. Op groepsniveau mikt de groep op een jaarproductie voor 2020 van 750.000 à 785.000 ton koper en 245.000 à 260.000 troy ounce goud. De komende jaren staan volop in het teken van schuldafbouw. Na de enorme investering van 6,7 miljard dollar voor de bouw van Cobre Panama bereikte de nettoschuld eind 2019 een recordniveau van 7,7 miljard dollar, of een hoge 4,8 keer de recurrente bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen, rebitda) van 2019. Eind september was de nettoschuld gezakt tot 7,5 miljard. Tegen de huidige koperprijs kan het schuldenniveau tegen eind 2022 met 2 miljard dollar zakken. De groep overweegt als onderdeel van de schuldenafbouw al enige tijd minderheidsbelangen te verkopen in de Zambiaanse activa, in Cobre Panama,en in de Australische Ravensthorpe-nikkelmijn. Parallel kijkt de groep alweer naar uitbreidingen. Er zijn nog mogelijkheden in Kansanshi, met een mogelijke verdubbeling van de verwerkingscapaciteit tegen eind 2024, en in Cobre Panama. Het volgende grote nieuwbouwproject dat allicht zal worden gebouwd, ligt ook al klaar. Het gaat om het Taca Taca koper-, molybdenum- en goudproject in Argentinië, dat First Quantum in juni 2014 voor 470 miljoen Canadese dollar verwierf na de overname van de toenmalige portefeuillewaarde Lumina Copper (met Ross Beaty als hoofdaandeelhouder). First Quantum publiceerde onlangs een eerste schatting van de reserves van 7,7 miljoen ton koper, met daarbovenop 9,5 miljoen ton koper resources (minder bewezen reserves). De mijn zal naar verwachting gedurende 32 jaar produceren, met een verwachte piekproductie tijdens de eerste tien productiejaren van 275.000 ton per jaar. Een definitieve investeringsbeslissing valt allicht in 2023 of 2024. We verhogen het advies naar koopwaardig (rating 1C). Gezien de recente stevige klim moet dit advies wel vanuit een wat langer perspectief worden bekeken. De koperprijs moet de komende jaren ondersteund blijven door grote infrastructuurwerken als onderdeel van economische herstelplannen en de verdere elektrificatie van de maatschappij. First Quantum is onze favoriet bij de grote koperproducenten. We houden het aandeel in het oog voor een mogelijke opname in de voorbeeldportefeuille. We bekijken de komende periode nog andere kansen in de kopersector.