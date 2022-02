Het aandeel van meststoffengigant Mosaic blijft maar stijgen. Tijd om afscheid te nemen?

Onder impuls van de sterke jaarresultaten is het aandeel van de Amerikaanse meststoffengigant Mosaic nagenoeg verdubbeld sinds eind 2020. De jaaromzet steeg met 42 procent tegenover 2020 tot 12,4 miljard dollar. De recurrente bedrijfskasstroom of rebitda (zonder eenmalige elementen) klom 129 procent hoger tot een record van 3,6 miljard dollar, en de nettowinst dikte met 142 procent aan tot 1,63 miljard dollar, of 4,27 dollar per aandeel. Nochtans daalden de volumes in zowel de potas- als de fosfaatmeststoffenafdeling (met 13 en 10%), maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de fors hogere gemiddelde verkoopprijzen (47% voor potas tot 285 dollar per ton, en 81,9% voor fosfaat tot 564 dollar per ton). De rebitda van de fosfaatmeststoffen steeg van 536 miljoen dollar naar 1,7 miljard, terwijl de rebitda van de potasafdeling afklokte op 1,3 miljard (722 miljoen in 2020). Het volume viel beperkter terug bij Mosaic Fertilizantes (Latijns-Amerika) (-4,8%), maar de verkoopprijzen klommen met 52,7 procent tot 504 dollar per ton. De rebitda steeg van 473 miljoen dollar tot 821 miljoen (+73,6%). De hoge meststoffenprijzen zijn een gevolg van logistieke problemen, weersgebonden en prijsgedreven productieonderbrekingen (duurdere energie) en uitvoerbeperkingen (onder meer van fosfaatmeststoffen uit China), terwijl de vraag op recordhoogte zit door de hoge landbouwgewassenprijzen. De vooruitzichten voor fosfaat en potas blijven gunstig. De vraag stijgt naar verwachting naar het hoogste niveau ooit, de wereldvoorraden zijn laag en het aanbod zal slechts geleidelijk toenemen. Bovendien spelen de economische sancties tegen Wit-Rusland (waaronder tegen Belaruskali, 's werelds op één na grootste potasproducent) in de kaart van de Noord-Amerikaanse potasproducenten. De hoogconjunctuur laat toe in 2022 drie kwart van de vrije kasstroom terug te laten vloeien naar de aandeelhouders. Het kwartaaldividend stijgt vanaf het tweede kwartaal met 33 procent tot 15 dollarcent bruto. Er startte ook een versneld inkoopprogramma van eigen aandelen van 400 miljoen dollar. Parallel wordt het resterende deel van 170 miljoen dollar van het lopende inkoopprogramma van 1 miljard uitgevoerd, waarna meteen een nieuw programma voor 1 miljard zal opstarten. Gezamenlijk is dat goed voor ruim 9 procent van de huidige marktkapitalisatie van 16,7 miljard dollar. Mosaic plukt de vruchten van jarenlange investeringen in de mijnen (K3-schacht in de Esterhazy-potasmijn), nieuwe producten (MicroEssentials) en regio's (Latijns-Amerika). We denken dat de prijshausse nog een tijdje aanhoudt. De forse inkoopprogramma's zorgen voor koerssteun en de waardering tegen 5,4 keer de verwachte recordwinst in 2022 is nog niet te duur. Een verdere escalatie in Oekraïne kan de prijzen van zowel de landbouwgewassen als meststoffen langer hoog houden. We verlagen na de forse stijging wel het advies naar houden/afwachten (rating 2B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.