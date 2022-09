Verkoop ik beter mijn aandelen van OCI aangezien steeds meer kunstmeststoffenproducenten de productie in Europa stilleggen door de hoge gasprijzen?

Het was al een tijdje aan de gang, maar de jongste weken versnelde het tempo waarin producenten van kunstmeststoffen de productie in Europese vestigingen stilleggen. Onder meer Yara International en CF Industries knipten fors in de productie en ook dochter BioMCN van OCI legde eerder al de productie van biomethanol in Nederland stil. De Europese sectorfederatie becijferde dat ruim 70 procent van de Europese productiecapaciteit ongebruikt is.

...

Het was al een tijdje aan de gang, maar de jongste weken versnelde het tempo waarin producenten van kunstmeststoffen de productie in Europese vestigingen stilleggen. Onder meer Yara International en CF Industries knipten fors in de productie en ook dochter BioMCN van OCI legde eerder al de productie van biomethanol in Nederland stil. De Europese sectorfederatie becijferde dat ruim 70 procent van de Europese productiecapaciteit ongebruikt is. Vooral de productie van ammoniak als grondstof voor de productie van onder meer nitraatmeststoffen ligt aan banden. Wereldwijd actieve spelers, zoals Yara, CFE Industries en OCI, kunnen ammoniak invoeren uit andere regio's, vooral uit Afrika, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten, waar de gasprijzen acht tot tien keer lager liggen dan in Europa. Daardoor is het effect op de productie van de eindproducten, zoals nitraat- en NPK-meststoffen, kleiner, al dreigt de Europese afhankelijkheid van de import van die meststoffen op termijn wel te vergroten. De meststoffenprijzen vielen sinds de piek in april met 30 tot 40 procent terug, maar zitten sinds eind juli opnieuw in stijgende lijn. Het op Euronext Amsterdam genoteerde OCI beperkt zo veel mogelijk het gebruik van Europees gas door de Europese productie van ammoniak fors in te perken en de methanolproductie volledig stil te leggen. Het wereldwijde nummer één in ammoniak voert volop ammoniak in vanuit Noord-Afrika en de Verenigde Staten om voldoende eindproducten voor de Europese klanten te verzekeren. De Europese nitraatafdeling realiseerde in het tweede kwartaal een omzet van 709 miljoen euro, of 24 procent van het groepstotaal van 2,86 miljard euro. In de eerste jaarhelft werd slechts 9 procent van het totale gasverbruik van de groep in Europa verbruikt. De groep dekte zich al voor 50 procent in voor het verwachte verbruik in de Verenigde Staten tot 2029. Door de hoge meststoffenprijzen bouwde OCI sinds begin 2020 in ijltempo een nettoschuld van 4 miljard euro af tot 708 miljoen op 30 juni. De forse verlaging liet toe dit jaar een dividendpolitiek aan te kondigen met een jaarlijkse minimale uitkering van 400 miljoen dollar (5,4% brutorendement). In juni werd al 1,45 euro per aandeel bruto betaald, en in oktober volgt nog een dividend van liefst 3,55 euro bruto per aandeel, goed voor een gezamenlijk brutorendement van 13,6 procent. We zien wegens de enigszins beperkte blootstelling aan de Europese markt geen noodzaak om dringend uw positie in OCI te verkopen. Het aandeel zit ondanks de recente terugval nog altijd in een stijgend patroon dat slechts doorbroken wordt bij een terugval onder 30 euro. Het gulle dividendbeleid en de onverminderd positieve vooruitzichten voor de nitraatmeststoffen zullen de koers ondersteunen. Bij een stijging richting de piek van 41,78 euro eind augustus zouden we wel minstens gedeeltelijk winst nemen. Het aandeel is te behouden, met een gemiddeld risicoprofiel gezien de financieel fors verbeterde situatie (rating 2B).