Recent is de bitcoin sterk gestegen. Wat is de reden? Ik lees her en der dat dit het 'digitale goud' is. Vanwaar die redenering?

De virtuele munt bitcoin klom onlangs boven 13.000 dollar, het hoogste peil van het afgelopen jaar. Die stijging heeft te maken met de beslissing van de gigant in het betalingsverkeer PayPal dat klanten in de toekomst cryptomunten kunnen gebruiken. Volgens specialisten is dat het beste nieuws van het jaar voor de cryptofans. Daarnaast zijn er uitspraken van grote investeerders zoals de miljardair Paul Tudor Jones, die stelt dat de bitcoin en andere cryptomunten een belangrijke bescherming zullen bieden tegen inflatie de komende jaren. De uitspraak dat bitcoin het 'digitale goud' is, komt van de bekende Amerikaanse hedgefondsmanager Mike Novogratz. Volgens hem gaan veel banken en kredietkaartmaatschappijen het voorbeeld van PayPal volgen. Hij ziet ook techgiganten als Apple ooit een deel van hun cash in bitcoin aanhouden. Novogratz verwacht dat bitcoin al over vijf jaar wordt gebruikt als gewoon betaalmiddel, al is er nog flink wat weerstand van de centrale banken. Dat geeft dat de virtuele munten ook wel enige aantrekkingskracht, vooral dan bij millennials, de generatie geboren tussen 1981 en 1996. Velen onder hen staan open voor een alternatief, digitaal beleggingsinstrument als vluchtweg.De bitcoin werd voorgesteld in een paper uit 2008 door de softwareontwikkelaar Satoshi Nakamoto als een gedecentraliseerde, volledig van de overheden onafhankelijke, digitale of virtuele munt, wat intussen als 'cryptomunt' wordt omschreven. Vereenvoudigd voorgesteld is de bitcoin een stukje software op een computer. Door de rekenkracht van computers kun je bitcoins mijnen of opdelven. Daarvoor krijg je een vergoeding. Die is in het voorjaar voor de derde keer gehalveerd ('halving of 'halvening' voor de cryptonerds). Het wordt dus andermaal minder rendabel om nog bitcoins te mijnen, wat op het aanbod zal wegen en een positief effect op de prijs van een bitcoin moet hebben. Dat hebben we in november 2012 en juli 2016 ook gezien. Er zijn dus wel argumenten om de komende jaren hogere koersen voor cryptomunten in het algemeen, en de bitcoin in het bijzonder, te verwachten. De bitcoin is lang niet de enige virtuele munt, maar wel veruit de populairste met een marktaandeel van 61 procent. Volgens de gespecialiseerde website CoinMarketCap bestaan er intussen ver over duizend cryptovaluta en is de totale markt van de cryptomunten zowat 400 miljard dollar waard. Een bescheiden markt dus nog. Alleen is het moeilijk, zo niet onmogelijk, via een Belgische financiële tussenpersonen te beleggen in beursgenoteerde cryptomunttrackers zoals 21Shares Crypto Basket Index (ticker HODL), dat noteert op de Zwitserse beurs, en Bitcoin Exchange Traded Crypto (ticker BTCE), dat recenter op de Duitse beurs is toegelaten. De beurswaakhond FSMA blijft de boot afhouden.HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.