Het aandeel van Ackermans & van Haaren profiteerde nauwelijks van het algemene beursherstel sinds midden maart. Een koop- of bijkoopmoment?

Het aandeel van de Belgische holding Ackermans & van Haaren (AvH) bereikte op 11 februari de hoogste jaarkoers van 150,4 euro. De coronapaniek duwde de koers op 16 maart naar een dieptepunt van 107,5 euro. Sindsdien is het herstel (nu 117,6 euro) beperkt. Het aandeel was in de aanloop naar het halfjaarrapport op 28 augustus opgelopen door een koopadvies voor CFE, een kernparticipatie van AvH, goed voor 31,5 procent van de intrinsieke waarde op 30 juni van 3,49 miljard euro of omgerekend 105,39 euro per aandeel.Het optimisme over CFE bleek op korte termijn ongegrond, want het tegenvallende eerste halfjaar van CFE (een volledige bespreking leest u in het volgende nummer) was een belangrijk element in het tegenvallende rapport van AvH. De nettowinstbijdrage van het segment maritieme engineering en contracting (naast CFE nog Rent-A-Port en Green Offshore) zakte van 26 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2019 naar 7,5 miljoen. Beter nieuws was de stijging van de nettowinst in het segment private banking (Delen Private Bank en Bank J. Van Breda, 36,4% van de intrinsieke waarde) van 58,2 naar 61,6 miljoen euro. Het totale beheerd vermogen zakte in de eerste jaarhelft van 51,9 miljard euro naar 49,8 miljard, maar de nettokapitaalstroom was positief (+400 miljoen). Het segment vastgoed en seniorenzorg (11,8% van de intrinsieke waarde) boekte een nettoverlies van 3,7 miljoen euro (tegenover 15,7 miljoen nettowinst vorig jaar), wegens lagere huurinkomsten door covid-19 en een waardevermindering op de participatie in Retail Estates. De afdeling energie (vooral Sipef, 7,2% van de intrinsieke waarde) ruilde een klein verlies van 0,6 miljoen euro in voor 0,6 miljoen winst. Tot slot boekte het segment AvH & groeikapitaal (13% van de intrinsieke waarde) een nettoverlies van 9,7 miljoen euro door een waardevermindering op de beleggingsportefeuille. Vorig jaar was er nog een nettowinst van 113,5 miljoen als gevolg van een meerwaarde van 105,7 miljoen op de uitstap uit de Franse rusthuisspeler Residalya. Geconsolideerd en zonder uitzonderlijke meer- of minwaarden halveerde de nettowinst nagenoeg tot 53,3 miljoen euro. AvH verwacht een aanzienlijk betere tweede jaarhelft en verraste positief door alsnog een brutodividend aan te kondigen over het boekjaar 2019 van 2,32 euro per aandeel. De holding beschikte op 30 juni over een gezonde nettokaspositie van 201 miljoen euro (267,4 miljoen eind 2019) en investeerde in de eerste jaarhelft 58,1 miljoen euro, zowel in kernactiva (CFE en Sipef) als in groeikapitaal (Biotalys, MRM Health, OncoDNA en het Indische Medikabazaar). De gezamenlijke heropleving van een aantal kernactiva waar we begin dit jaar nog op rekenden, zal wegens covid-19 langer op zich laten wachten. In de buurt van de intrinsieke waarde noteert het aandeel aantrekkelijk voor de geduldige langetermijnbelegger. Het aandeel is koopwaardig (rating 1A).