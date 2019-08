Plots zie ik dat het aandeel van Equinox Gold boven 8 Canadese dollar noteert. Is daar een verklaring voor?

De koers van de Canadese goudproducent Equinox Gold was op 20 augustus 7,45 Canadese dollar. De vorige dag was de slotkoers nog 1,42 Canadese dollar. De vervijfvoudiging is een gevolg van een aandelenbundeling die Equinox Gold doorvoerde, waarbij vijf bestaande aandelen één nieuw aandeel werden. Het aantal uitstaande aandelen verminderde hierdoor van 556,2 miljoen naar 113,2 miljoen. De operatie past in de voorbereidingen voor een notering later dit jaar op de New York Stock Exchange (NYSE). Die legt voor een nieuwe notering een minimale koers van 4 Amerikaanse dollar op.

...