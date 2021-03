De handel in Asian Citrus is weer opgestart in Hongkong. Komt er binnenkort ook opnieuw handel op de AIM-markt in London? Zo ja, stelt u dan voor het aandeel te verkopen?

Het aandeel van het Chinese Asian Citrus werd op 28 augustus 2016 geschorst op de Londonse AIM-markt en de dag daarna op de beurs van Hongkong. De schorsing van het ooit beloftevolle Asian Citrus, een grote producent van sinaasappelen en fruitverwerker in China, kwam er nadat eind 2015, begin 2016 steeds meer problemen waren opgedoken met de rapportering van de cijfers. Die leidden ertoe dat de revisoren de jaarcijfers van het boekjaar 2015-2016 (1 juli 2015 tot 30 juni 2016) niet wilden goedkeuren. Daarop volgde de onvermijdelijke schorsing, zes maanden later op de AIM-markt in Londen gevolgd door een schrapping van de koerstabellen. Gaandeweg was gebleken dat de problemen veel dieper lagen. Afgezien van de operationele problemen op de plantages - de reden waarom wij onze positie in de voorbeeldportefeuille in oktober 2015 hebben verkocht - doken er heel wat problemen in corporate governance op. De gemene deler was het feit dat het centrale management van Asian Citrus duidelijk onvoldoende zicht had op de eigenlijke handel en wandel van de dochterbedrijven: de drie plantages (Hepu, Xinfeng en Hunan) en de fruitverwerker BGP. Er doken contractuele onduidelijkheden op over landbezittingen, het aantal geplante sinaasappelbomen op Hepu bleek zwaar overschat, er was sprake van onjuist gerapporteerde balansen op bankrekeningen, ongekende leningen die waren verschaft aan voormalige eigenaars van dochterbedrijven en ongekende aandeelhouders van dochterbedrijven die plots opdoken. Het waren hallucinante toestanden, een beursgenoteerd bedrijf onwaardig. Uiteindelijk slaagde Asian Citrus er enkel in de controle weer te verwerven over een fel afgeslankte Hepu-plantage. De overige dochterbedrijven werden voor een habbekrats verkocht. Na een zeer lang en uitermate moeilijk parcours was vorig jaar voldaan aan de voorwaarden om de handel in het aandeel in Hongkong weer toe te laten. Dat gebeurde op 1 september 2020. Van een nieuwe notering van het aandeel in Londen is geen sprake. De enige mogelijkheid is bij uw broker na te vragen of een transfer van de geschrapte aandelen naar de beurs van Hongkong nog mogelijk is. We schatten die kans laag in. Het aandeel viel na de doorstart in september fors terug, maar zit de jongste weken in de lift, nadat het een mogelijke investering in vastgoed had aangekondigd. Daartoe zou een kapitaalverhoging tegen 0,08 Hongkongse dollar (huidige koers 0,44 dollar) gebeuren, die het aantal uitstaande aandelen zou verdubbelen tot 2,5 miljard aandelen. Mocht u uw aandelen toch nog kunnen recupereren, dan zouden we alles verkopen (rating 3C). Het trieste verhaal van Asian Citrus, en eerder ook van Asian Bamboo, maakten pijnlijk duidelijk dat beleggen in individuele Chinese aandelen, zelfs als ze genoteerd zijn op westerse beurzen, een bovengemiddeld risico met zich brengt.