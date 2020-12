Het aandeel van de Nationale Bank van België blijft maar dalen. Komt een koersniveau (in de buurt) van de werkelijke waarde ooit nog op de tabellen?

Het klopt dat het aandeel van de Nationale Bank van België zwak presteert. Het aandeel zakte dit jaar al met 26 procent en over de jongste vijf jaar zelfs met 45 procent. Daarmee volgt het aandeel grotendeels de negatieve trend van de Europese bankaandelen. Nochtans boekt de Nationale Bank een vrij stabiel en vooral stevig nettoresultaat, dat de voorbije vijf jaar schommelde tussen 550 miljoen en 825 miljoen euro, of tussen 1375 euro en 2062 euro per aandeel. De beurskoers schommelde in die periode tussen 3200 en 1600 euro per aandeel. Het probleem is het heel zuinige dividendbeleid, dat slechts een peulschil van de nettowinst uitkeert en een veel groter resterend deel naar de schatkist laat vloeien. De jongste vijf jaar daalde het nettodividend per saldo van 98,85 euro per aandeel in 2015 naar 85,80 euro dit jaar, of een nettorendement van 4,8 procent. Een bijkomend probleem is dat het risicoprofiel van de Nationale Bank sinds 2015 is verslechterd door de opstart van verscheidene aankoopprogramma's van overheids- en bedrijfsobligaties door de Europese Centrale Bank (ECB). Die verlopen grotendeels via de nationale banken. Dat betekent dat, als de rentetarieven stijgen, mogelijke verliezen op die portefeuilles moeten worden opgevangen door de beschikbare reserves van de Nationale Bank. Bovendien moet de bank bij elke nieuwe crisis, zoals dit jaar met covid-19, nieuwe aankoopprogramma's van de ECB mee uitvoeren, ten koste van bijkomende risico's. Daardoor verhoogde de Nationale Bank sinds 2016 het deel van de nettowinst dat ze toevoegt aan de beschikbare reserves van 25 naar 50 procent. De beschikbare reserves zijn sinds 2014 toegenomen van 2,2 miljard naar 3,8 miljard euro eind 2019. Samen met het kapitaal van 10 miljoen euro en het reservefonds van 2,7 miljard geeft dat een onbetwiste minimale intrinsieke waarde van 16.300 euro per aandeel. Een andere factor die op het beleggerssentiment drukt, is de grotendeels mislukte strijd die een aantal retailbeleggers de voorbije achttien jaar heeft gevoerd om de ongelijke behandeling en de weinig transparante communicatie aan te klagen. In oktober leidde een verloren zaak in cassatie tot een nieuwe verkoopgolf, die het aandeel naar het laagste niveau sinds 2002 duwde. Wat rest is een troosteloos achtergelaten aandeel dat weliswaar enorm goedkoop noteert, maar zonder duidelijke trigger voor een trendommekeer. De enige realistische hoop zijn eventuele terugdraaiingen van de opgebouwde beschikbare reserves, die dan toch ten gunste van alle aandeelhouders zouden komen. Alleen is het onduidelijk of dit ooit zal gebeuren. We zien dus vooralsnog geen scenario waarbij de koers zelfs nog maar enigszins de theoretische minimumwaarde van 16.500 euro kan benaderen. Maar gezien de evolutie van het aandeel in lijn met de Europese bankwaarden, en onze positieve visie daarop voor de komende maanden en misschien zelfs enkele jaren, is het niet het moment om uw positie te verkopen. Het aandeel blijft koopwaardig, maar wel met zin voor realisme (rating 1B).HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.