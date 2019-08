Hoe komt het dat het aandeel van de Nederlandse verzekeraar Aegon al jaren stagneert, terwijl het aandeel van sectorgenoot Ageas wel sterk gestegen is?

Als we het trackrecord van de aandelen van Aegon en Ageas over de voorbije vijf jaar naast elkaar leggen, is het verschil inderdaad groot. Het aandeel van Ageas klom met 86,1 procent, tegenover een daling met 38,4 procent voor Aegon, een verschil van maar liefst 124,5 procent. Inclusief de dividenduitkeringen loopt het verschil op tot 158,9 procent: +139 procent voor Ageas en -19,9 procent voor Aegon. Ter vergelijking: het aandeel van de Nederlandse NN group klom met 45,7 procent (met 87,1 procent, inclusief de dividenduitkeringen), of 107 procent beter dan Aegon maar 51,9 procent minder goed dan Ageas.

