Het aandeel van het Canadese goudexploratiebedrijf Orca Gold schommelde onlangs zeer fors. Wat is er aan de hand?

Op 21 oktober veerde de koers ruim 20 procent op tot 0,55 Canadese dollar, nadat de Canadezen een alomvattende projectovereenkomst hadden gesloten met de Sudanese overheid over de mijnlicentie van Block 14, het aandeelhouderschap en het royaltytarief. De overeenkomst laat de bouw toe van het aanzienlijke goudproject in het noorden van Sudan dat gedurende 13,6 jaar gemiddeld 167.000 troy ounce goud zal produceren, waarvan 228.000 troy ounce tijdens de eerste zeven jaar, tegen lage productiekosten van 751 dollar per troy ounce. De bouw duurt 2,5 jaar en kost 321 miljoen dollar. 70 procent daarvan is voor rekening van Orca Gold. De overeenkomst is een enorm belangrijke stap voor de ontluikende professionalisering van de Sudanese goudmijnindustrie, met Orca Gold als voortrekker. Met het akkoord kunnen eindelijk definitieve knopen worden doorgehakt over het financieringspakket van de bouw. Daarvoor werd in juni een gespecialiseerde externe partij aangesteld. De vreugde was van korte duur. Enkele dagen later raakte bekend dat het leger de macht overnam van de soevereine raad die in 2019, na de verdrijving van president al-Bashir, werd aangesteld voor een overgangsperiode richting de vrije verkiezingen in 2023. Die raad bestond voor de helft uit vertegenwoordigers van de burgers en voor de helft uit vertegenwoordigers van het leger. Het aandeel zakte eensklaps naar 0,41 Canadese dollar. Intussen zijn opnieuw gesprekken aangeknoopt. De internationale gemeenschap zet druk om tot een oplossing te komen, in ruil voor het voortzetten van de zware schuldverlichting voor Sudan.Intussen is de eerste fase van de voorbereidende werken voor de bouw nagenoeg afgerond: onder meer de aanleg van een landingsbaan voor vliegtuigen, de bouw van verblijven voor 100 personen en van veiligheidshekken. Daarnaast startte in augustus een exploratieprogramma met een dubbel doel: de uitbreiding van de te ontginnen reserves met hoge ertsgraden (momenteel 2 miljoen troy ounce goud) en de exploratie van vijf beloftevolle zones in de buurt van de twee gebieden - GSS en Wadi Doum - die opgenomen zijn in het mijnbouwplan.Daarnaast is er nog het belang van 31,5 procent in Montage Gold, de spin-off die Orca Golds voormalige exploratieprojecten in Ivoorkust ontwikkelt, met voorop het Morondo-goudproject. Binnenkort volgt de definitieve haalbaarheidsstudie en in 2022 wordt al over de bouw beslist. Het ondergewaardeerde belang dekt 20 procent van de beurswaarde. De kernaandeelhouders Lundin (17%), Resolute Mining (15,3%), Ross Beaty (10,2%) en het management en de bestuurders (7,8%) steunen Orca Gold volop. We blijven ondanks de nieuwe tegenvaller trouw aan ons koopadvies (rating 1C). Het risico is bovengemiddeld, maar gezien de ervaring van het management, de slagkracht van de kernaandeelhouders en de noodzaak voor Sudan om de mijnbouw te professionaliseren denken we dat Block 14 finaal zal worden gebouwd. Dat zal de komende drie tot vijf jaar heel wat aandeelhouderswaarde creëren.