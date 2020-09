Het aandeel van Mithra Pharmaceuticals is sinds midden 2018 ruimschoots gehalveerd. De nieuwsstroom bleef nochtans grotendeels positief en het bedrijf staat aan de vooravond van de lancering van Estelle. Een koopkans of de voorbode voor een verdere terugval?

Het aandeel van de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid zit al geruime tijd in een dalend patroon. Het enorme enthousiasme midden 2018, na de positieve fase III-studieresultaten met het anticonceptiemiddel Estelle, de positieve fase IIb-resultaten met het kandidaat-product tegen opvliegers Donesta, vertrouwen in de goedkeuring van de generische vaginale ring Myring in de Verenigde Staten eind 2018 en een vleugje overnamespeculatie, stuwden de koers richting 40 euro. Een eerste ontgoocheling was de melding eind 2018 dat de goedkeuringsaanvraag voor Myring in de VS was vertraagd. Die wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht. Intussen is er een concurrerende generische ring op de markt en is het commerciële potentieel ingeperkt. Een tweede element was de ontgoocheling vorig jaar over de licentiedeal voor Estelle voor de cruciale Amerikaanse markt met het Australische Mayne Pharma. Dat was niet de verhoopte grote naam met een sterke commerciële en financiële slagkracht. In 2018 sloot Mithra een deal met het Hongaarse Gedeon Richter voor de Europese en de Russische markt. De goedkeuringsaanvraag voor Estelle loopt in zowel Europa en de VS. In de eerste helft van 2021 wordt een beslissing verwacht. Mithra kondigde begin 2019 met PeriNesta een derde kandidaat-middel aan op basis van het natuurlijke oestrogeen Estetrol (E4), een combinatiemiddel voor de bescherming tegen ongewenste zwangerschappen en opvliegers tijdens de perimenopauze. De bedoeling was in 2019 een klinische studie op te starten, maar die zal pas tegen het einde van dit jaar opstarten. Sinds 2019 lopen twee fase III-studies met Donesta. Mithra hoopt zowel Donesta als PeriNesta in 2023 op de markt te brengen. Het feit dat de deal met Mayne Pharma slechts een beperkte voorafbetaling van 8,75 miljoen dollar opleverde, in combinatie met het ontbreken van een eerste deal voor Donesta in een kernland dwong Mithra begin maart extra financiering aan te kondigen (kaspositie van 49,7 miljoen euro eind 2019). Het bedrijf haalde in mei 65 miljoen euro op tegen 19 euro per uitgegeven aandeel (8,75% verwatering) en verzekerde zich via LDA Capital van 50 miljoen euro extra, via gespreide aandelenuitgiftes over de komende drie jaar. Mithra is voor ons in hoofdzaak een commercieel verhaal geworden waarbij de partners Gedeon Richter en Mayne Pharma het potentieel van Estelle (Europa en VS) en Myring (VS) vanaf 2021 moeten aantonen. Daarnaast is er het grote potentieel van Donesta, dat evenwel ten vroegste in de tweede jaarhelft van 2021 opnieuw op de voorgrond zal verschijnen. We verkochten in 2019, begin 2020 twee derde van onze positie in de voorbeeldportefeuille tegen afgerond drie keer de aankoopprijs en houden de rest aan in afwachting van de eerste commerciële resultaten in 2021. Het aandeel is te behouden (rating 2C). Bij een terugval onder 15 euro zullen we het advies verhogen.