U schrijft vaak over biotechbedrijven, maar zelden of nooit over Acacia Pharma. Hoe schat u dat bedrijf in?

We hebben niet de ruimte om regelmatig over alle Belgische biotechbedrijven te schrijven. We moeten keuzes maken. Om dat te kunnen doen, volgen we zijdelings ook de bedrijven die we niet of nauwelijks aan bod laten komen. Dat is met het Britse biofarmabedrijf Acacia Pharma, dat in 2007 werd opgericht en sinds maart 2018 op Euronext Brussel noteert, niet anders. Acacia haalde bij zijn beursgang 40 miljoen euro op, dankzij de uitgifte van 11,1 miljoen aandelen tegen 3,6 euro per aandeel, aan de onderkant van de voorziene vork van 3,6 à 4,6 euro.

...

We hebben niet de ruimte om regelmatig over alle Belgische biotechbedrijven te schrijven. We moeten keuzes maken. Om dat te kunnen doen, volgen we zijdelings ook de bedrijven die we niet of nauwelijks aan bod laten komen. Dat is met het Britse biofarmabedrijf Acacia Pharma, dat in 2007 werd opgericht en sinds maart 2018 op Euronext Brussel noteert, niet anders. Acacia haalde bij zijn beursgang 40 miljoen euro op, dankzij de uitgifte van 11,1 miljoen aandelen tegen 3,6 euro per aandeel, aan de onderkant van de voorziene vork van 3,6 à 4,6 euro. Het bedrijf richt zich op de ontwikkelingn en commercialisering in de Verenigde Staten van middelen tegen misselijkheid en braken na operaties en bij chemotherapie. Het heeft twee producten in ontwikkeling op basis van hetzelfde werkzame ingrediënt, dopamine-antagonist amisulpride: Barhemsys, ter voorkoming en behandeling van post-operatieve misselijkheid en braken, en APD403 voor de toepassing bij kankerpatiënten. Bij de beursgang had Barhemsys al de volledige klinische ontwikkeling achter de rug en APD403 twee fase II-studies. Daarmee lag het opwaartse potentieel van de klinische ontwikkeling achter de rug en beschouwen we een belegging in Acacia voornamelijk als een inschatting omtrent het commerciële succes. De goedkeuring van Barhemsys in de Verenigde Staten werd in oktober 2018 verwacht, en de verkoop zou met een team van dertig mensen in de eerste jaarhelft van 2019 starten. Acacia moest op 8 oktober 2018 melden dat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) de goedkeuring weigerde wegens tekortkomingen bij de externe producent van amisulpride. Een nieuwe aanvraag werd in mei 2019 opnieuw geweigerd. Daarop werd een nieuwe leverancier ingeschakeld. Dat leverde op 26 februari dit jaar de goedkeuring op. De verkoop zal in de tweede jaarhelft beginnen. Acacia zoekt nog altijd partners voor de goedkeuringsaanvragen en de commercialisering in de andere regio's. In 2019 werd 20,4 miljoen dollar uitgegeven en de kaspositie bedroeg eind 2019 17 miljoen. Zowel de topman, tevens de oprichter, als de CFO werd intussen vervangen. Acacia kondigde in januari een licentieovereenkomst aan met het Nederlandse Cosmo Pharmaceuticals voor het verdelen door Acacia in de Verenigde Staten van het narcosemiddel ByFavo van Paion. Tegelijk werd Cosmo een strategische investeerder dankzij een aandelenuitgifte voor 20 miljoen euro (tegen 2,15 en 2,3 euro per aandeel) en de omzetting in aandelen van een lening van 10 miljoen euro tegen 3,11 euro, goed voor een belang van 18,5 procent. De Amerikaanse goedkeuringsbeslissing voor ByFavo was voorzien voor 5 april, maar is uitgesteld tot 5 juli. Bij een goedkeuring moet Acacia 30 miljoen euro betalen, waarvan de helft allicht via aandelen, en verschaft Cosmo een lening van 25 miljoen. Acacia gaf aan dit jaar nog extra kapitaal of leningen nodig te zullen hebben. De instap van Cosmo verbeterde de financiële situatie, maar we wachten de marktreactie begin 2021 af op de eerste verkoopcijfers. Te behouden (rating 2C).HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.