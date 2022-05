Sprott Physical Uranium Trust krijgt geen goedkeuring voor een beursnotering op NYSE, maar anderzijds nam Sprott Asset Management onlangs het beheer van de URNM-ETF over. Hoe schatten jullie dat nieuws in?

We staken ons enthousiasme over een Amerikaanse beursnotering van de Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) niet onder stoelen of banken. Die zou de zichtbaarheid en de liquiditeit alleen maar ten goede komen. Als reden voor de weigering wordt verwezen naar de structuur van de trust en de aard van de fysieke uraniummarkt. Anders dan alle andere ETF's die investeren in een fysieke grondstof is het niet mogelijk de grondstof fysiek op te vragen. Dat SPUT daarop geen uitzondering wil maken, verzekert dat de uraniumvoorraden voor altijd in de trust blijven. Hoewel de beslissing van het Amerikaanse beurscontroleorgaan ontgoochelend is, kunnen we niet om de vaststelling heen dat de resultaten sinds de overname van het vroegere Uranium Participation Corp in augustus 2021 veel beter zijn dan we hadden verwacht, ook zonder de Amerikaanse beursnotering. De voorbije negen maanden kocht SPUT maar liefst 37,2 miljoen pound uranium (U3O8) voor 1,75 miljard dollar. Dat stemt overeen met ruim 35 procent van de wereldwijde primaire uraniumproductie in die periode. UPC deed er zestien jaar over om 18,1 miljoen pound te kopen. De totale activa onder beheer stegen sinds augustus van 600 miljoen naar 2,9 miljard dollar. Het automatische aandelenuitgifteprogramma (ATM) laat toe nog 1,7 miljard dollar op te halen voor de aankoop van uranium. De Amerikaanse investeerders vonden hun weg naar de dubbele notering (in Amerikaanse en Canadese dollar) van SPUT op de Canadese TSX-beurs.Hoewel een tegenvaller voor het investeerderssentiment op korte termijn, zijn de fundamenten voor de uraniumsector de jongste maanden alleen maar sterker geworden, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de veranderde politieke houding ten aanzien van kernenergie. Die overtuiging deelt Sprott absoluut, gezien de eind april afgeronde overname van de North Shore Global Uranium Mining Index ETF (ticker URNM). Dat is de enige tracker op de Amerikaanse beurs die 100 procent in uraniumaandelen investeert, waarvan 10,96 procent in SPUT. URNM kreeg de nieuwe naam Sprott Uranium Miners ETF en beheert 1,1 miljard dollar. Daarmee kan grondstoffenspecialist Sprott aan zijn ruim 200.000 grondstoffeninvesteerders de ideale combinatie aanbieden van SPUT en een uraniummijnaandelen-ETF. We zijn overtuigd dat Sprott door de overname van URNM op termijn veel extra investeerdersgeld zal aantrekken. Een eerste stap is de beslissing om ook een notering aan te vragen op de beurs van Frankfurt (start van de notering op 5 mei, ISIN-code IE0005YK6564), alsook een dubbele notering op de beurs van London (in dollar en in Britse Pond, op het moment dat we dit schrijven is nog geen ISIN-code bekend). Op die manier kunnen Europese investeerders ook in de ETF investeren. Werk wel met strikte koerslimieten, gezien de nog heel beperkte liquiditeit.