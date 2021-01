Moet ik mijn aandelen van Gilead Sciences verkopen na de beslissing om in de Verenigde Staten geen goedkeuring te vragen voor filgotinib in reumatische toepassingen?

De aankondiging in december dat Gilead Sciences niet langer de goedkeuring in de Verenigde Staten nastreeft voor de reumatische toepassingen van filgotinib (Jyseleca), heeft voor de Amerikanen minder verstrekkende gevolgen dan voor Galapagos, maar is toch een stevige opdoffer. Zeker voor CEO Dan O'Day, voor wie de uitgebreide samenwerkingsdeal met Galapagos in juli 2019 het eerste belangrijke wapenfeit was na zijn benoeming begin 2019.

...

De aankondiging in december dat Gilead Sciences niet langer de goedkeuring in de Verenigde Staten nastreeft voor de reumatische toepassingen van filgotinib (Jyseleca), heeft voor de Amerikanen minder verstrekkende gevolgen dan voor Galapagos, maar is toch een stevige opdoffer. Zeker voor CEO Dan O'Day, voor wie de uitgebreide samenwerkingsdeal met Galapagos in juli 2019 het eerste belangrijke wapenfeit was na zijn benoeming begin 2019. Het feit dat de Amerikanen aan de goedkeuringsaanvraag een zogenaamde priority review ticket opofferden, (waarde tot 100 miljoen dollar) geeft aan welke onverwachte plotwending de goedkeuringsaanvraag in de VS heeft genomen. Jyseleca blijft voor Gilead het toegangsticket tot immunologie als nieuwe franchise in de portefeuille, naast hiv (aids), HCV (hepatitis C) en kankerimmunologie. De Amerikanen gaan door met de studies van Jyseleca voor darmziekten (colitis ulcerosa en Crohn), maar het is nu vooral uitkijken naar de resultaten van de fertiliteitsstudies (Manta en Manta-RAy) tegen medio 2021. Gilead boekte in het derde kwartaal een omzet van 6,5 miljard dollar, een stijging met 18 procent tegenover het derde kwartaal van 2019, volledig te danken aan de bijdrage van 873 miljoen dollar van het antiviraalmiddel Remdisivir (Veklury) ter behandeling van ernstig zieke covid-19-patiënten (+2% exclusief Veklury). Na negen maanden steeg de groepsomzet met 4 procent tot 17 miljard dollar (-1% zonder Veklury). Sterkhouder blijft vooralsnog de hiv-franchise, waarvan de verkoop met 7 procent groeide tot 12,7 miljard dollar. Dankzij de overnames in 2020 van Forty Seven voor 4,9 miljard dollar en vooral van Immunomedics voor 21 miljard dollar zal Gilead tegen 2023 naast de pijplijn afkomstig van Kite Pharma over drie groeimotoren beschikken in de kankerimmunologie-franchise. In juli 2020 werd in de Verenigde Staten Tecartus goedgekeurd ter behandeling van een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, na Yescarta het tweede CAR-T-product van Kite Pharma. In december volgde de voorlopige goedkeuring in Europa. De verkoop van Yescarta klom in de eerste negen maanden met 33 procent tot een nog altijd te bescheiden 444 miljoen dollar. Trodelvy van Immunomedics is sinds april 2020 in de VS en sinds december in Europa voorlopig goedgekeurd ter behandeling van een type borstkanker. De verkoop in de eerste twee maanden bedroeg al meteen 20,1 miljoen dollar. Het middel wordt op meerdere andere kankers getest. Voor 2021 mikken de analisten gemiddeld op een stabiele groepsomzet van 23,6 miljard dollar en een gezuiverde nettowinst van 6,56 dollar per aandeel. De koersbonus (tot 85,97 dollar in april 2020) door het initiële enthousiasme over het potentieel van Veklury in Covid-19 is volledig weg. Er is geduld nodig (in afwachting is er een brutodividendrendement van 4,4%), maar Gilead blijft een mooie herstelkandidaat gezien de naar Amerikaanse zeer lage waardering tegen 9,5 keer de verwachte winst 2021. Koopwaardig (rating 1B).