Het aandeel van Socfinasia blijft op de sukkel ondanks de sterk gestegen palmolieprijs en het hoge dividend. Graag uw mening.

Socfinasia is een plantagebedrijf dat actief is in Cambodja en Indonesië. De groep is net als het zusterbedrijf Socfinaf (actief in Afrika) in handen van de Socfin-groep van de familiale aandeelhouder Fabri (57,79% van de uitstaande aandelen) en van de Franse zakenman Vincent Bolloré (22,26%). De groep beschikte eind 2020 over 14.135 hectare rubberplantages (3396 hectare dragen nog geen vruchten), waarvan 7127 hectare zich in Cambodja bevinden en 7288 hectare in Indonesië. Nog in Indonesië bezit de groep 38.727 hectare oliepalmen, waarvan 5017 hectare nog geen vruchten dragen. De rubberactiviteiten haalden in 2020 een omzet van 18,1 miljoen euro, terwijl de productie van palmolie 104,5 miljoen euro opleverde. Het beplante areaal en de groepsproductie blijven al jaren ongeveer gelijk. Dat zal het komende decennium niet verbeteren, vermits eind 2020 bijna de helft van de producerende palmbomen meer dan 18 jaar oud waren, de leeftijd waarop het productierendement fors begint te dalen. Er zal het komende decennium dus stevig moeten worden herbeplant. Daartoe is er voldoende financiële ruimte. Het schuldniveau is beperkt: 17,3 miljoen euro eind 2020.Het dividend zakte sinds 2016 van 1 euro naar 0,8 euro per aandeel, of een aantrekkelijk brutorendement van 5,83 procent. Daartoe werd de voorbije twee jaar wel zowat de volledige nettowinst uitgekeerd. De notering op de kleine beurs van Luxemburg blijft een groot nadeel. De liquiditeit van het aandeel is zeer laag (gemiddeld dagvolume van 1900 stuks), en er is geen opvolging van het aandeel door analisten. In die zin is de systematische ondermaatse koersprestatie tegenover sectorgenoten zoals Sipef, MP Evans of Anglo Eastern Plantations geen verrassing. De invoering in december 2020 door de Indonesische overheid van een voor de producenten zeer nadelig nieuw belastingsysteem op de export van ruwe palmolie was ook een stevige tegenvaller. Dat nuanceert de verdubbeling van de palmolieprijs de voorbije twaalf maanden en verklaart in belangrijke mate waarom het aandeel in die periode per saldo stabiel bleef. We zien daarin niet direct verandering komen. Hoewel bestaande posities mogen behouden worden (rating 2B), kunt u overwegen uw aandelen in te ruilen voor Sipef (rating 1B). De 71.170 hectare oliepalmplantages van Sipef, waarvan bijna 20 procent in Papoea-Nieuw-Guinea, zijn gemiddeld aanzienlijk jonger (11,2 jaar) waardoor, gecombineerd met de voorziene uitbreidingen, de productie tegen 2030 nagenoeg zal verdubbelen tegenover 2019. Sipef noteert tegen 0,87 keer de boekwaarde, tegenover 1,1 keer voor Socfinasia. De wat hogere ondernemingswaarde per beplante hectare van afgerond 9900 dollar (7310 dollar voor Socfinaf) is geen belemmering. Zeker omdat de groep verder is gevorderd in duurzaamheid, een element dat de komende jaren ongetwijfeld aan belang zal winnen.