Verandert jullie mening over het potentieel van bimekizumab in psoriasis voor UCB na de recente sterke studieresultaten van een concurrerend middel van Bristol Myers Squibb?

Bristol Myers Squibb stelde begin november positieve fase III-resultaten voor met het kandidaat-geneesmiddel deucravacitinib op patiënten met een matige of ernstige vorm van de huidziekte psoriasis. Het was de eerste van twee fase III-studies naar psoriasis, waarbij deucravacitinib beter presteerde dan apremilast van Amgen. Deucravacitinib en bimekizumab met elkaar vergelijken is gevaarlijk. Beide moleculen hebben een andere werking. Heel belangrijk is dat bimekizumab het beter deed dan Cosyntex van Novartis, een andere IL-17A-remmer, met een jaarlijkse omzet van ruim 3 miljard dollar. Bimekizumab behaalde een sterke PASI-90-waarde van 85 procent (een index voor het meten van het effect op de huid, met een maximum van 100), tegenover een lagere PASI-75-waarde van 69 procent in een fase II-studie met deucravacitinib (maar wel met lagere dosis dan in de fase III-studies). We maken ons daarom geen fundamentele zorgen over het potentieel van bimekizumab. De totale psoriasismarkt is bovendien 20 miljard dollar groot en zal tegen 2028 naar verwachting groeien tot 24 miljard. Er is voldoende ruimte voor meerdere topproducten met verschillende werkingsmechanismen. De goedkeuring voor psoriasis wordt in Europa en de Verenigde Staten in 2021 verwacht. Net zoals voor deucravacitinib is er een breder potentieel voor bimekizumab. Met het middel lopen nog drie fase III-studies voor drie verschillende indicaties, met verwachte resultaten eind 2021 tegen psoriatische artritis en axiale spondyloartritis, en in de eerste jaarhelft van 2023 voor de zeldzame huidziekte van Verneuil. Onlangs presenteerde UCB uitstekende langetermijndata uit de fase IIb-studies naar psoriatische artritis en axiale spondyloartritis, eveneens twee groeimarkten die tegen 2028 gezamenlijk 14 miljard dollar groot zullen zijn. Analisten mikken op een piekverkoop van 2 à 3,5 miljard euro. Afgezet tegen een verwachte groepsomzet voor 2020 van 5,05 à 5,15 miljard euro, is dat heel significant. Het nieuwe sterproduct komt niets te vroeg, want de komende jaren beginnen de eerste patentvervallen van de twee meest verkopende producten van UCB. Voor het immunologische middel Cimzia, met een verwachte piekomzet van 2 miljard euro, is dat het geval vanaf 2024 in de Verenigde Staten en Europa, terwijl het patentverval van het epilepsiemiddel Vimpat (verwachte piekomzet van 1,5 miljard) vanaf 2022 begint in de Verenigde Staten en Europa. Behalve van bimekizumab, en in mindere mate van het osteoporosemiddel Evenity, mag binnen enkele jaren groei worden verwacht dankzij recente overnames, waarvan de belangrijkste die van Ra Pharma voor 2,1 miljard dollar was in 2019.We kregen de verhoopte terugval van het aandeel richting 90 euro, na de tussentijdse piek in juli op 114,45 euro, en verhogen het advies naar koopwaardig (rating 1B). Onze voorkeur voor de moederholding Tubize (rating 1A) blijft, gezien de hoger dan gemiddelde korting op de intrinsieke waarde van ruim 40 procent.