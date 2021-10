Ik vind weinig informatie over Luxempart. Is dit een aantrekkelijke Luxemburgse holding?

Luxempart is inderdaad een onderbelichte holding. De notering op de Luxemburgse beurs is daar niet vreemd aan. De holding werd opgericht in 1988 en investeert vooral in Luxemburg, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië. De nettoactiefwaarde (nav) bedroeg op 30 juni 1,9 miljard euro, of 94,92 euro per aandeel - een toename met 12 procent tegenover eind 2020. 71 procent van de nav houdt verband met directe investeringen, opgesplitst in beursgenoteerde bedrijven (16%) en private equity (niet-beursgenoteerd, 55%). 20 procent wordt aangehouden in investeringsfondsen en 9 procent in cash. ...

Luxempart is inderdaad een onderbelichte holding. De notering op de Luxemburgse beurs is daar niet vreemd aan. De holding werd opgericht in 1988 en investeert vooral in Luxemburg, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië. De nettoactiefwaarde (nav) bedroeg op 30 juni 1,9 miljard euro, of 94,92 euro per aandeel - een toename met 12 procent tegenover eind 2020. 71 procent van de nav houdt verband met directe investeringen, opgesplitst in beursgenoteerde bedrijven (16%) en private equity (niet-beursgenoteerd, 55%). 20 procent wordt aangehouden in investeringsfondsen en 9 procent in cash. Het trackrecord van de holding mag worden gezien, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,2 procent (inclusief dividenden) over de voorbije tien jaar. Daarmee presteerde Luxempart weliswaar aanzienlijk minder dan de Belgische toppers Brederode en Sofina (omtrent 20%), maar doet de holding het wel beter dan gereputeerde Belgische holdings als Ackermans & van Haaren, Gimv en GBL. De belangrijkste positie van de groep is de participatie van 31,5 procent in Foyer SA, de grootste private verzekeraar in Luxemburg. Luxempart heeft daar ook nauwe banden mee, aangezien Foyer Finance, de moedergroep boven Foyer SA, 50,4 procent van de aandelen van Luxempart aanhoudt. Andere posities zijn Atenor, EduPro, Süss Micro Tech, SNP en Schaltbau. Momenteel is een biedstrijd op Zooplus aan de gang, de beursgenoteerde Duitse onlinewinkel in dierenvoeding. Op basis van de biedprijs van 460 euro per aandeel boekt Luxempart 37 miljoen euro meerwaarde, of 1,8 euro per aandeel, boven op de nav van 30 juni.Toen Luxempart vorig jaar zijn strategie aanpaste, gaf het te kennen dat het zich wil concentreren op minder, maar grotere participaties in individuele bedrijven, en dat het zijn investeringen in fondsen de komende vijf jaar wil verdubbelen met meer blootstelling aan de Verenigde Staten en Azië (nu elk 10% van de fondsbeleggingen). Luxempart heeft geen analistenopvolging, maar in een betaald rapport van DegroofPetercam suggereerde de analist begin augustus onder meer een dubbele notering aan te vragen op Euronext Brussel om de lage waardering op te krikken. Sinds het rapport, en deels dankzij de goed onthaalde halfjaarcijfers en het bod op Zooplus, verminderde de korting op de nav van 35 naar 25 procent.Of een dubbele notering aan de orde is, weten we niet, maar feit is wel dat een transparantere en directere communicatie met het beleggerspubliek cruciaal is om de waardering op te drijven - getuige het parcours dat voormalig schone slaapster Sofina de afgelopen jaren heeft bewandeld. Zo'n vaart zien we het bij Luxempart niet lopen, maar het aandeel mag onder 80 euro worden gekocht op basis van het trackrecord en de bovengemiddelde korting op de nav. Werk met strikte koerslimieten, gezien de lage volumes (koopwaardig, rating 1B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.