Het Canadese First Quantum Minerals wordt genoemd als overnamekandidaat? Een geloofwaardig scenario?

Het is duidelijk dat er iets beweegt bij de Canadese koperproducent First Quantum Minerals. De evolutie van het aandeel de voorbije zes weken illustreert dat. Eerst was er een opstoot van ruim 20 procent op 19 september, na geruchten dat het bedrijf benaderd was voor een overname. In de twee daaropvolgende weken ging alle koerswinst verloren, nadat First Quantum had ontkend dat het een overnamebod had ontvangen. Het liet wel weten dat het gesprekken voert om een minderheidsbelang in de Zambiaanse koperactiva te verkopen aan het Chinese Jiangxi Copper.

...