Het aandeel van het Duitse PNE maakte onlangs een forse koerssprong. Wat is de oorzaak en is het aandeel nog te behouden?

PNE Wind, de Duitse speler in alternatieve energie, maakte op 26 augustus bekend dat het gesprekken voert over een samenwerking met het infrastructuurfonds Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP), inclusief een overname door MSIP. PNE kreeg een niet-bindend bod tegen 3,5 à 3,8 euro per aandeel. PNE voegt eraan toe dat het nog onzeker is of er een officieel bod komt, maar het leek er toch voor open te staan. Het aandeel steeg na de mededeling naar een voorlopige piek van 3,65 euro, de hoogste koers sinds 2007.

...