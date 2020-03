Jullie schrijven niet meer over Socfinaf. Het aandeel is fel achtergebleven en lijkt rijp voor een inhaalbeweging. Delen jullie die mening?

Dat we de jongste jaren niet meer hebben bericht over Socfinaf en zijn zusterbedrijf Socfinasia, komt deels doordat beide aandelen, die in handen zijn van de Socfin-groep met de familiale aandeelhouder Fabri en Bolloré, noteren op de kleine beurs van Luxemburg. Daardoor kampen ze met een heel beperkte liquiditeit en worden ze weinig opgevolgd door analisten. Een ander oud zeer is dat de communicatie van de Socfin-groep ondermaats is. Het is volgens ons dan ook geen toeval dat de aandelen van zowel Socfinaf als Socfinasia beduidend zwakker presteren dan de drie aandelen in de sector die we wel actief volgen: Sipef, Anglo Eastern Plantations (AEP) en MP Evans. Al hebben we AEP in 2019 uit de voorbeeldportefeuille verwijderd uit onvrede met het beleid van topvrouw en hoofdaandeelhouder Lim Siew Kim tegenover de retailbelegger. Over de jongste vijf jaar bekeken vielen Sipef en AEP per saldo met een kleine 10 procent terug, terwijl MPE met 67,5 procent is gestegen, vooral dankzij de overnamepoging door het Maleisische KLK in 2016. Daartegenover staat een daling van Socfinaf met 35,9 procent en van Socfinasia met 21,1 procent. Zelfs als we de beste periode voor de palmoliesector in die periode bekijken, van begin 2016 tot midden 2017, is het beeld voor de aandelen van Socfin bedroevend. MP Evans klom in die periode met 95,3 procent, Sipef met 59,9 procent en AEP met 31,9 procent, terwijl Socfinaf 24,7 procent en Socfinasia 21,9 procent hoger klommen. Socfinaf hield op 30 juni 2019 een eigen belang aan van 100.762 hectare plantages, waarvan 38 procent rubberbomen en 62 procent palmbomen. De plantages bevinden zich uitsluitend in Afrika, met de belangrijkste activiteiten in Kameroen en Ivoorkust. Het bedrijf investeerde de voorbije jaren in de opwaardering en de uitbreiding van de plantages. Dat leidde tot aanzienlijke schulden, die weliswaar hoofdzakelijk binnen de eigen groep zijn gefinancierd. Door die investeringen beschikt Socfinaf over een mooi groeiprofiel voor het komende decennium. Maar dat heeft Sipef ook, want het bedrijf rekent het komende decennium op een productieverdubbeling tegenover 2019. Socinaf is weliswaar goedkoop gewaardeerd - met een ondernemingswaarde van 5000 euro per hectare, tegenover 7500 euro voor Sipef - maar onze voorkeur blijft uitgaan naar het veel transparantere en liquidere Sipef. Bovendien is Socfinaf veel meer blootgesteld aan rubber, dat al jaren weinig rendabel is. We denken niet dat Socfinaf over een langere termijn een inhaalbeweging zal maken tegenover de sectorgenoten. We geloven wel in de sterke competitieve positie van palmolie op de markt van de plantaardige oliën. Daarom mag u bestaande posities in Socfinaf of Socfinasia wel aanhouden (rating 2B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.