Vulcan Energy Resources is na een enorme stijging vorig jaar onlangs stevig teruggevallen. Een koopkans?

Het Australisch-Duitse Vulcan Energy Resources ontwikkelt een uniek CO2-neutraal lithiumproject in Duitsland. Het project combineert de productie van natuurlijke hernieuwbare geothermische energie met de ontginning van lithium uit een ondergrondse zoutoplossing. Uniek is dat drie technologieën in drie fabrieken worden gecombineerd om tot een koolstofneutraal proces te komen.

...

Het Australisch-Duitse Vulcan Energy Resources ontwikkelt een uniek CO2-neutraal lithiumproject in Duitsland. Het project combineert de productie van natuurlijke hernieuwbare geothermische energie met de ontginning van lithium uit een ondergrondse zoutoplossing. Uniek is dat drie technologieën in drie fabrieken worden gecombineerd om tot een koolstofneutraal proces te komen. Het project ligt in de vallei van de Boven-Rijn en is met resources (nog niet bewezen reserves) van 15,85 miljoen ton lithiumcarbonaatequivalent (LCE) met voorsprong het grootste in Europa. Het project zal op kruissnelheid 40.000 ton lithiumhydroxide produceren, de vorm van lithium die wordt gebruikt voor de productie van lithium-ionbatterijen voor elektrische wagens. De bouw van de eerste productiefase zal 700 miljoen euro kosten. De productie zal in 2024 opstarten en jaarlijks 15.000 ton lithiumhydroxide opleveren. Na de opstart van de tweede fase (kostprijs: 1,1 miljard euro) in 2025, stijgt de jaarlijkse productie naar 40.000 ton. Dat is voldoende om jaarlijks 1 miljoen elektrische wagens te voorzien van een batterij. Momenteel wordt in Europa nog geen lithiumhydroxide geproduceerd, terwijl de jaarlijkse vraag tegen 2030 naar verwachting zal exploderen naar 800.000 ton. Het bedrijf ondertekende in 2021 vier lithiumafnamecontracten met onder meer Renault en Umicore. Dit jaar volgen overeenkomsten voor het surplus aan geothermische energie. Het aandeel viel sinds de piek in september van 16,65 Australische dollar met 43 procent terug. Vulcan Energy haalde in 2021 320 miljoen Australische dollar op - 100 miljoen tegen 6,5 dollar per aandeel in februari en 220 miljoen tegen 13,5 dollar in september - maar zal nog financiering nodig hebben. De sector staat na een fenomenale stijging de jongste maanden onder druk. De recente afwijzing van de vergunning voor een lithiumproject van Rio Tinto in Servië en vergunningsproblemen in Chili bewijzen dat de noodzakelijke, forse productieverhoging van lithium niet zonder slag of stoot zal gebeuren. De daling van de lithiumaandelen kan nog enkele weken tot maanden aanhouden. We zouden daarom wachten met een aankoop. Bestaande posities mogen wel worden aangehouden. Er zijn heel wat overnames in de sector. Het milieuvriendelijke - CO2-neutraal en gebruikt veel minder water - en rendabele project kan van Vulcan Energy een overnamekandidaat maken. Al moeten er nog belangrijke stappen op het gebied van vergunningen en financiering worden gezet. De tweede jaarhelft wordt belangwekkend, met de voorziene oplevering van de definitieve haalbaarheidsstudie, die de basis moet vormen om de projectfinanciering tegen het einde van het jaar rond te krijgen. Het aandeel krijgt vanaf februari meer visibiliteit door een tweede notering op de beurs van Frankfurt, boven op de notering in de thuismarkt Australië. Houden (rating 2C).