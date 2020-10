Lithium en kobalt zijn twee cruciale componenten voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen.

Lithium en kobalt zijn twee cruciale componenten voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen. Enkele weken geleden verkondigde Elon Musk, de CEO van Tesla, dat zijn bedrijf zelf in zijn lithiumproductie wil voorzien en het kobalt in zijn batterijen sterk wil verminderen.Het plan van Musk om lithium te produceren uit kleigronden in Nevada is nog helemaal niet concreet. De nieuwe productiemethode werd nog niet getest en er is ook een probleem met de waterbevoorrading in de regio. Bovendien moet Tesla nog een tijdrovend vergunningsproces doorlopen. Lithium bestaat onder verschillende verschijningsvormen: lithiumcarbonaat, lithiumhydroxide en spodumeen. Er zijn bijgevolg ook verschillende lithiumprijzen. Lithiumhydroxide, dat in batterijen voor elektrische voertuigen wordt gebruikt, bereikte een top in 2018, maar door een tijdelijk overaanbod en een tragere groei van de elektrische wagens is de prijs teruggevallen tot minder dan de helft. Dat is voor verschillende producenten te laag om in bijkomende productiecapaciteit te investeren. Dat is nochtans noodzakelijk als de voorspelde groei van de vraag naar lithium ook op gang komt. De denktank Bloomberg New Energy Finance voorspelt dat de jaarlijkse vraag naar lithiumionbatterijen tegen 2030 wereldwijd bijna zal verachtvoudigen. Er is dus extra aanbod nodig, maar daar zijn hogere prijzen voor nodig. Albemarle, Sociedad Quimica y Minera (SQM) en Livent zijn beursgenoteerde lithiumproducenten.Kobalt wordt zelden als apart metaal gedolven, maar is meestal een bijproduct van koper. De marktonderzoeker WoodMackenzie verwacht dat de wereldwijde kobaltmarkt tegen 2025 verdubbelt en tegen 2030 zelfs verachtvoudigt. Toch ligt de prijs van een pond kobalt op nauwelijks een derde van de top van 2018. Kobalt zorgt voor een hoge energiedichtheid, wat belangrijk is voor de autonomie, de laadduur en de hittebestendigheid. Maar het metaal is schaars en de ontginning stuit op toenemende kritiek van milieu- en mensenrechtenorganisaties. Batterijproducenten willen dus af van kobalt, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Er zijn al verschillende batterijen op de markt zonder kobalt, maar die presteren minder goed. Tesla wil kobalt op termijn vervangen door siliconen, maar ook dat plan is nog niet concreet. Wood Mackenzie verwacht voor dit jaar al een klein deficit en Bloomberg New Energy Finance ziet vooral na 2022 de tekorten verder oplopen.