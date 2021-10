De fundamenten van LVMH blijven erg sterk. We gaan daarom weer à la hausse.

De Franse divisie van de luxegroep LVMH wist de omzet in het derde kwartaal sterk op te trekken. Maar in Azië en de Verenigde Staten ging het minder goed ten opzichte van de prima cijfers van de jaarhelft. De totale groei lag ongeveer in lijn met de consensus.

...

De Franse divisie van de luxegroep LVMH wist de omzet in het derde kwartaal sterk op te trekken. Maar in Azië en de Verenigde Staten ging het minder goed ten opzichte van de prima cijfers van de jaarhelft. De totale groei lag ongeveer in lijn met de consensus.Ondanks die prima resultaten profiteerde de aandelenkoers van LVMH maar beperkt. De voorbije maanden was het aandeel eerder neerwaartse georiënteerd. Ook de concurrentie had het lastig.De reden voor het matige koersverloop bij de luxegroepen ligt bij de intentie van de Chinese overheid. Die overweegt de invoer van een vermogensbelasting om de welvaartsverschillen in het land aan te pakken. De beurs gaat ervan uit dat de rijken in China hun koopgedrag zullen aanpassen en minder dure luxegoederen zullen kopen.We gaan ervan uit dat de soep niet zo heet zal gegeten worden als ze wordt opgediend. Rijke Chinezen zullen hoogstens even terugdeinzen door de geruchten. Het is weinig waarschijnlijk dat ze hun grote appetijt voor de prestigieuze westerse producten zullen afzweren omdat ze een beperkte vermogensbelasting moeten betalen. De fundamenten van LVMH blijven erg sterk. We gaan daarom weer à la hausse.Schrijf de put LVMH januari 2022 met uitoefenprijs 680,00 euro @ 50,65 euroWe doen dat eerst op een defensieve manier door middel van een geschreven put. Hiermee proberen we zonder investering een mooie premie van 5065 euro (100 x 50,65 euro) te bemachtigen. Dat kan als de koers van het aandeel weer stijgt. Een spurtje van 4,5 procent tegen 21 januari 2022 zal volstaan om dit contract waardeloos te laten aflopen. Gebeurt dat niet en moeten we de aandelen kopen, dan betalen we 680 - 50,65 of 629,35 euro per aandeel. In april 2022 wacht ons dan nog een halfjaardividend van wellicht 4 euro.Koop de call LVMH maart 2022 met uitoefenprijs 700,00 euro @ 20,20 euroDit contract is een stuk agressiever. De gekochte call is een heel eind out the money. De aandelenkoers is veel lager dan de uitoefenprijs van deze call. Dat is ook de reden waarom het contract niet zo duur is. De premie bevat alleen tijdswaarde. De aandelenkoers van LVMH moet stijgen met 7,5 procent vooraleer dit contract intrinsieke waarde verwerft. Dat moet geen onoverkoombaar probleem vormen. Midden augustus noteerde het aandeel tegen een koers van 712 euro. Vaak verstevigt de aandelenkoers van luxegroepen tegen het jaareinde wegens de stijgende verkoopcijfers tijdens de traditionele eindejaarkoopjes. Indien niet, kan het contract waardeloos worden.