Topaandelen kopen op slecht nieuws is vaak een winstgevende strategie. We gaan daarom dubbel à la hausse op het aandeel LVMH.

We wezen er in het recente verleden op dat het aandeel van LVMH (Louis Vuitton, Moët Hennessy) erg duur was geworden. Nu grijpt de coronacrisis zelfs dit topbedrijf naar de keel. De koers ging van 425 naar 288 euro. Dat had begin dit jaar zelfs de grootste pessimist niet durven te opperen. 60 miljard euro aan beurswaarde ging verloren. Net als alle luxebedrijven is LVMH sterk afhankelijk van de Chinese consumptie en de groei in het wereldwijde toerisme. Op beide vlakken loopt het nu mis. Daardoor kreeg de omzet van LVMH in het eerste kwartaal een flinke knauw. De verkopen vielen in het afgelopen kwartaal met 15 procent terug tot 10,6 miljard euro. Ook het tweede kwartaal zal niet schitterend zijn, vooral in Europa en de VS. Topaandelen kopen op slecht nieuws is vaak een winstgevende strategie. We gaan daarom dubbel à la hausse. Eerst defensief, met een geschreven put, en daarna agressiever, met een gekochte call.Schrijf de put LVMH september met uitoefenprijs 360,00 euro @ 38,20 euroHet negatieve sentiment op de beurzen heeft ervoor gezorgd dat puts een pittige premie inhouden voor wie ze durft te schrijven. Dit contract biedt een premie van meer dan 10 procent op de uitoefenprijs. Wij gaan ervan uit dat de aandelenkoers van LVMH de komende maanden weer zal stijgen. Als dat gebeurt en doorgaat tot minstens de weerstand rond 370 euro, dan is die mooie premie definitief uw eigendom. Wil de beurs niet mee, dan worden we misschien aangewezen om de aandelen te kopen. We betalen 360 euro, verminderd met de premie van 38,20 euro. De aankoopprijs bedraagt dan 321,8 euro, ruim 100 euro onder de piekkoers.Koop de call LVMH december met uitoefenprijs 380,00 euro @ 20,50 euroOm winstgevend te worden, moet de koers van het aandeel LVMH stijgen tot boven 400,50 euro (380 + 20,5). Dat is zo'n 12 procent. Met deze call kopen we daarvoor tijd tot 18 december. Rond 370 euro en nadien op 400 euro kan een koersopstoot wat weerstand ondervinden. Maar als die het begeeft, ligt de weg naar nieuwe toppen wijd open. Mocht er dit jaar geen herstel meer inzitten en aarzelt de beurskoers, dan is het grootst mogelijke verlies met deze strategie onze inzet.