Het luxeconcers biedt een mooi potentieel om met opties à la hausse te gaan.

Kwaliteit heeft zijn prijs, en dat is bij LVMH meer dan ooit het geval. De schok van de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China deed ook de beurskoers van het luxeconcern even aarzelen. In China realiseert het bedrijf een groot deel van zijn omzet. Durvers konden het aandeel in mei aanschaffen tegen 540 euro of 13 keer de winst per aandeel. Intussen komt de koers weer overeen met 25 keer de verwa...

Kwaliteit heeft zijn prijs, en dat is bij LVMH meer dan ooit het geval. De schok van de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China deed ook de beurskoers van het luxeconcern even aarzelen. In China realiseert het bedrijf een groot deel van zijn omzet. Durvers konden het aandeel in mei aanschaffen tegen 540 euro of 13 keer de winst per aandeel. Intussen komt de koers weer overeen met 25 keer de verwachte winst. Goedkoop is dat niet, maar ook niet uitzonderlijk duur. Een aandeel LVMH kost nog steeds 50 procent meer dan twee jaar geleden. Begin dit jaar was er zelfs een top van 758 euro. Tegen de huidige 645 euro blijft er dus een mooi potentieel om met opties à la hausse te gaan. Wie de aandelen bezit en ze liever houdt, kan overwegen calls te schrijven. Het aandeel gaat begin volgend jaar ex-dividend. Dat zal zorgen voor een extra bonus.Schrijf de call LVMH maart 2023 met uitoefenprijs 700,00 euro @ 27,88 euroDe premie van 27,88 euro biedt een extra rendement van bijna 5 procent in vijf maanden. Zolang de aandelenkoers van LVMH onder 700 euro blijft, is de premie verworven. Als de schrijver van de call aangewezen wordt, moet hij zijn aandelen verkopen tegen 700 euro, vermeerderd plus met de premie. Hij ontvangt zo 727,88 euro of 13 procent boven de huidige beurskoers. Deze positie kan wel enkel voor wie minstens 100 aandelen heeft.Schrijf de put LVMH juni 2023 met uitoefenprijs 750,00 euro @ 135,00 euroVoor beleggers die bereid zijn de aandelen LVMH te kopen tegen een lagere prijs dan de huidige koers. Concreet gaat het om 615 euro (750 - 135). Aangezien de contractgrootte 100 aandelen bedraagt, moet de schrijver dus 61.500 euro per contract ter beschikking houden. Dat is 5,5 procent minder dan wanneer hij nu 100 aandelen op de beurs zou kopen. In principe zal geen enkele koper van deze put tot uitoefening overgaan. Hij zal weliswaar 750 euro per aandeel ontvangen, maar zijn recht heeft wel 135 euro gekost. Aanwijzing wordt pas interessant, als de koers van LVMH onder 615 euro zakt.