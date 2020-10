In april, in volle lockdown, gingen we à la hausse op het aandeel LVMH. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Nu veranderen we het geweer van schouder.

De put september met uitoefenprijs 360 euro bracht liefst 38,20 euro in het laatje. Die liep waardeloos af, zodat de premie zonder investering werd binnengehaald. De call december met uitoefenprijs 380 euro heeft 20,50 euro gekost. Het was die investering meer dan waard, want vandaag kost dat contract 48 euro. Onze inzet is dus meer dan verdubbeld. We zouden de winst nemen, want we veranderen nu het geweer van schouder.LVMH is topkwaliteit, maar tegen circa 17 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde/bedrijfskasstroom 2021 en 30 keer de verwachte winst van volgend jaar is het aandeel peperduur en denken we dat het aandeel tijdelijk wat gas zal terugnemen. LVMH profiteerde in het derde kwartaal van een sterk herstel bij zijn grote merken Louis Vuitton en Dior. Die compenseerden een krimp bij andere divisies gedeeltelijk. Bij de modetak, inclusief Louis Vuitton en Dior, liepen de opbrengsten op jaarbasis met 12 procent op. Wie aandelen LVMH bezit, kan overwegen calls te schrijven. Wie er geen bezit, kan de komende maanden met een put à la baisse gaan.Schrijf de call LVMH maart 2021 met uitoefenprijs 420,00 euro @ 24,54 euroOp de aandelen in portefeuille schrijven we een call om wat extra rendement te genereren. We incasseren 2454 euro (24,54 x 100) als we ons verbinden de aandelen te leveren tegzen 420 euro. Op de beurs kosten ze nu 430 euro, maar de koper van de call zal ons niet aanwijzen omdat hij ons anders 444,54 euro (420+24,54) per aandeel moet betalen. We gaan ervan uit dat de aandelenkoers van LVMH wat zal verzwakken, dat we de aandelen kunnen behouden en dat we de premie daarbovenop kunnen incasseren.Koop de put LVMH maart 2021 met uitoefenprijs 400,00 euro @ 17,00 euroBezit u geen aandelen LVMH, koop dan deze put. Bij een koersdaling wacht pas een eerste steun rond 383 euro. Als die het begeeft, kan het snel richting 311 euro gaan. In dat geval zal onze put minstens 89 euro (400-311) waard zijn. De keerzijde van de medaille bij de aankoop van opties is het risico de volledige inleg te verliezen.