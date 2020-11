We schrijven weer puts op het aandeel Boskalis, want we rekenen op een hogere koers.

Een tijdje geleden gingen we voorzichtig à la hausse met een geschreven put en een gekochte call. Beide waren een schot in de roos. We ontvingen 2,38 euro voor het schrijven van de put december met uitoefenprijs 19 euro. De premie bedraagt nog slechts 0,75 euro. Het ziet ernaar uit dat het contract binnenkort waardeloos wordt. Dan is de totale premie verworven.De gekochte call september 2021 met uitoefenprijs 20 euro, vervalt pas over een jaar. In verhouding tot de tijd die we kochten, betaalden we met de premie van 0,80 euro niet veel. Nu bedraagt de premie 1,5 euro. We hebben de inleg verdubbeld. We rekenen ons rijk met het vooruitzicht op een aandelenkoers rond de weerstand op 30 euro. Die koersstijging van 15 procent zou resulteren in een vertienvoudiging van onze inzet. Maar zover zijn we nog niet.Beleggers die geen van beide contracten hebben aangegaan, krijgen een nieuwe kans. We schrijven weer puts op het aandeel Boskalis, want we rekenen op een hogere koers. Opnieuw calls kopen, mag ook. De aandelenkoers van Boskalis beweegt al geruime tijd tussen 14 en 18 euro. Dat is een ideaal scenario voor schrijvers van opties, omdat de premies hun tijdswaarde verliezen zolang de koers geen richting kiest.Geschreven putSchrijf de put Boskalis juni 2021 met uitoefenprijs 21,00 euro @ 4,74 euroMet dit contract halen we een aantrekkelijke premie binnen. Die is pas verworven als de koers van Boskalis hoger gaat. De omzet stabiliseerde ten opzichte van de eerste jaarhelft en Boskalis handhaafde de outlook voor 2020. Een teken van vertrouwen is dat Boskalis in augustus weer eigen aandelen inkoopt. ING verwacht dat Boskalis over 2020 weer een dividend van 0,25 euro per aandeel uitkeert.Gekochte callKoop de call Boskalis juni 2021 met uitoefenprijs 21,00 euro @ 0,80 euroDoor het schrijven van de put, zijn we verplicht de aandelen te kopen als de koper overgaat tot uitoefening. Als we een call kopen, hebben wij alle rechten. We betalen daar een premie voor. Boskalis heeft snel en accuraat gereageerd op de pandemie. De financiële positie is stevig. Het aandeel is niet langer duur. De eerste weerstand van betekenis ligt pas rond 23 euro ligt. Onze call zal dan tenminste 2 euro waard zijn (23 - 21). Maar we rekenen op meer. Nauwelijks vijf jaar geleden kostte dit aandeel 40 euro. Als het de komende maanden iets meer dan de helft wordt, zijn we al tevreden.