Kosteninflatie, schaarste aan productiecapaciteit en een tekort aan componenten konden de Melexis-machine in het eerste kwartaal niet ontregelen. De omzet en de winstgevendheid kwamen boven de verwachtingen uit, en het management trok de jaarprognoses op.

De auto-industrie deed het in het eerste kwartaal niet goed. In de Verenigde Staten en Europa daalden de verkopen met respectievelijk 14,2 en 10,6 procent, vooral door een tekort aan halfgeleiders en onderdelen. China, de grootste automarkt ter wereld, begon het jaar sterk, maar door nieuwe lockdowns in een deel van het land bleef de autoverkoop in het land per saldo ongewijzigd ten opzichte van een jaar geleden. Door de onzekere economische situatie en de evolutie op de halfgeleidermarkt valt moeilijk in te schatten hoe de autoverkoop dit jaar nog zal evolueren.

...

De auto-industrie deed het in het eerste kwartaal niet goed. In de Verenigde Staten en Europa daalden de verkopen met respectievelijk 14,2 en 10,6 procent, vooral door een tekort aan halfgeleiders en onderdelen. China, de grootste automarkt ter wereld, begon het jaar sterk, maar door nieuwe lockdowns in een deel van het land bleef de autoverkoop in het land per saldo ongewijzigd ten opzichte van een jaar geleden. Door de onzekere economische situatie en de evolutie op de halfgeleidermarkt valt moeilijk in te schatten hoe de autoverkoop dit jaar nog zal evolueren. In 2021 leverde Melexis 1,7 miljard halfgeleiders. In een wagen zitten gemiddeld achttien halfgeleiders, tegenover dertien een jaar eerder. De omzet nam in het eerste kwartaal met 18 procent toe naar 184,1 miljoen euro, dankzij hogere verkopen, valuta-effecten en prijsverhogingen. De brutomarge steeg naar 45,2 procent, tegenover 42 procent een jaar eerder. De operationele winst (ebit) steeg met 44 procent naar net geen 50 miljoen euro (marge: 27,1%). Melexis verdiende netto 48,6 miljoen euro of 1,2 euro per aandeel, 75 procent meer dan een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal mikt Melexis op 200 miljoen euro omzet. Dat zou een groei met 26 procent op jaarbasis betekenen. Het management verhoogde ook de prognoses voor het boekjaar van 12 tot 17 procent naar 18 tot 23 procent. Het middelpunt van die vork komt overeen met 776 miljoen euro omzet, een record. Vooral de prognoses voor de winstgevendheid maakten indruk: een brutomarge van 45 procent (was 42%) en een operationele marge (ebit) van 25 procent (was 23%). Het potentieel zit vooral in de elektrificatie van het wagenpark. In 2021 had 20 procent van alle nieuw verkochte wagens enige vorm van elektrificatie. Tegen 2026 zal dat al 53 procent zijn. Een belangrijke kanttekening is dat Melexis die nieuwe prognoses maakte op basis van een euro/dollarverhouding van 1,09. Als dollarverdiener betekent een goedkopere Amerikaanse munt een duw in de rug. Intussen is het valutapaar teruggevallen naar minder dan 1,05, het laagste niveau in ruim vijf jaar.Melexis realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 24 miljoen euro, tegenover 22 miljoen een jaar eerder. Daardoor nam de nettocashpositie toe naar 57,8 miljoen euro, tegenover 35 miljoen eind december. De waarde van de voorraden is opgelopen van 123,8 miljoen euro eind 2020 over 144,5 miljoen euro eind vorig jaar naar 158,3 miljoen nu. Het slotdividend van 1,3 euro wordt op 11 mei uitgekeerd. Dat brengt de totale uitkering over het boekjaar 2021 op 2,6 euro, een toename met 18 procent op jaarbasis.ConclusieMelexis kon zich geen betere start van het jaar wensen, en de vooruitzichten zijn gunstig. Toch is het aandeel dit jaar al met bijna een kwart gedaald. Tegenover de top van november is het verschil nog groter. In combinatie met de opgetrokken winstverwachtingen maakt dat Melexis voor het eerst sinds lang niet meer overgewaardeerd. het aandeel noteert nu tegen ongeveer 20 keer de verwachte winst van dit jaar en iets meer dan 4 keer de omzet. Niet extreem goedkoop, maar voor een kwaliteitsaandeel wel aanvaardbaar. Samen met het aantrekkelijke dividend is dit voor ons reden genoeg voor een positief advies.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 80,65 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,2 miljard euroK/w 2021: 24,5Verwachte k/w 2022: 20Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: -22%Dividendrendement: 3,2%