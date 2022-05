Het koersverloop van Melexis toont dat de markt overdreven nerveus reageert. De koers weerspiegelt niet de topkwaliteit van het aandeel. Het bedrijf presteerde vorig jaar bijzonder sterk. De omzet steeg met een derde, de bedrijfswinst verdubbelde bijna. Bovendien ziet de toekomst er rooskleurig uit. De markt voor halfgeleiders groeit zeer snel.

Het koersverloop van Melexis toont dat de markt overdreven nerveus reageert. De koers weerspiegelt niet de topkwaliteit van het aandeel. Het bedrijf presteerde vorig jaar bijzonder sterk. De omzet steeg met een derde, de bedrijfswinst verdubbelde bijna. Bovendien ziet de toekomst er rooskleurig uit. De markt voor halfgeleiders groeit zeer snel. Het aandeel is vaak duur geweest. De schitterende vooruitzichten werden te zwaar en te vroeg doorgerekend in de koers. Dat is nu anders. Door de sombere sfeer op de beurzen is de koers-winstverhouding teruggevallen tot 20. Dat is niet weinig, maar dit aandeel kan zo'n waardering aan. Bovendien zou het dividendrendement voor het fiscaal jaar 2022 uitkomen op 4 procent. We gaan weer à la hausse.Geschreven putSchrijf de put Melexis september met uitoefenprijs 80,00 euro @ 10,99 euroGeschreven posities geven vaker winst dan gekochte. De voornaamste reden is dat de tijdswaarde in een optiepremie verdampt naarmate de tijd verstrijkt. We rekenen met deze geschreven verkoopoptie op een stijging van de koers van Melexis. Gaat die hoger dan de uitoefenprijs (80 euro), dan is de hele premie verworven, tenzij er nog wat tijdswaarde rest. Valt de aandelenkoers terug, dan kopen we tegen 69,01 euro per aandeel.Gekochte callKoop de call Melexis december met uitoefenprijs 85,00 euro @ 3,61 euroDoor een call te kopen, kun je verdienen aan de waardestijging van een aandeel zonder het te bezitten. Met deze call kopen we het recht het aandeel Melexis aan te schaffen tegen 85 euro. We betalen 3,61 euro. Als we het recht uitoefenen, betalen we dus 88,61 euro per aandeel. Dat is 13 procent meer dan het nu waard is. Niemand zal dat doen. Maar rond dat niveau ligt een stevige weerstand. Als die het begeeft, kan de koers makkelijk naar de volgende weerstand stijgen, op 99,5 euro. Dan is deze call intrinsiek 14,5 euro waard, een winst van 300 procent. Bij dezelfde veronderstelling zou een aandeelhouder 32 procent winst maken.