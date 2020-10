Verschillende grote Japanse bedrijven noteren ook op westerse beurzen, maar beleggers die op de brede Japanse aandelenmarkt ook in lokale bedrijven willen investeren, doen dat het best via trackers.

De meeste in Europa verkrijgbare trackers hebben de MSCI Japan-index of de Topix-index als onderliggende waarde.

...

De meeste in Europa verkrijgbare trackers hebben de MSCI Japan-index of de Topix-index als onderliggende waarde.ISIN-code: IE00BYVJRQ85Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,25%Tickersymbool (Xetra): QDVNDeze tracker behoort tot de iShares-productlijn van de uitgever BlackRock en noteert op de Duitse Xetra-beurs in euro. Het is een fysieke tracker die de onderliggende aandelen effectief aankoopt. De onderliggende index is de MSCI Japan, die momenteel zeventig bedrijven telt. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,25 procent.Ook andere trackers schaduwen dezelfde index. Zo noteert de Xtrackers MSCI Japan van de uitgever DWS Investments (Deutsche Bank) op Xetra met het tickersymbool DBXJ en de ISIN-code LU0274209740. De jaarlijkse beheerkosten van DBXJ bedragen 0,3 procent. De UBS ETF MSCI Japan wordt uitgegeven door het Zwitserse UBS ETF en noteert op Xetra met het tickersymbool UIM5 en de ISIN-code LU0136240974. De beheervergoeding van UIM5 bedraagt 0,35 procent. Zowel DBXJ als UIM5 is een fysieke tracker.Via de Topix-index kunt u ook op het potentieel van de Japanse aandelenmarkt inspelen. Die is een stuk breder dan de MSCI Japan en omvat alle aandelen die op het First Section-segment van de Tokyo Stock Exchange noteren. Dat zijn er meer dan 2100. De wegingen worden bepaald door de marktkapitalisatie en de free float (aantal vrij verhandelbare aandelen). Door het grote aantal aandelen in de index zijn de individuele wegingen een stuk kleiner dan bij de MSCI Japan.ISIN-code: LU1681037609Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,2%Tickersymbool (Parijs): TPXEDeze tracker wordt uitgegeven door Amundi Luxemburg en noteert met het tickersymbool TPXE op Euronext Parijs. Het gaat om een synthetische ETF, een fysieke replicatie is gezien de omvang van de onderliggende index niet aan de orde. Een voordeel zijn de lage vaste beheerskosten van 0,2 procent. Een alternatief voor TPXE is de Vanguard FTSE Japan die op Euronext Amsterdam noteert met het tickersymbool VJPN. De beheerskosten van die tracker liggen met 0,19 procent nog iets lager.