De stimulimachine van centrale banken en overheden draait op volle toeren en dat is goed nieuws voor de grondstoffen. Beleggers die daarop willen inspelen, kunnen voor een brede grondstoffentracker kiezen. Het grootste nadeel van een 'passieve' grondstoffenbelegging is dat die trackers meestal niet de fysieke grondstoffen kopen, maar termijncontracten (futures) die voor de afloopdatum moeten worden 'doorgerold' naar een latere contractmaand. De prijsstructuur van die futures verschilt voor elke grondstof, en bepaalt of dit doorrollen positief (backwardation) of negatief (contango) is voor het rendement.De tracker van de bekende uitgever Lyxor ETF noteert op Euronext Parijs met tickersymbool CRB en ISIN-code LU1829218749. De onderliggende waarde is de Refinitiv/CoreCommodity CRB-index. Die is samengesteld uit achttien termijncontracten in vier categorieën: landbouw (41%), energie (39%), basismetalen (13%) en edelmetalen (7%). CRB is een synthetische tracker. De onderliggende termijncontracten uit de index niet worden gekocht.De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,35 procent. CRB is een goede keuze voor een gespreide grondstoffenbelegging. Het risico op een negatief rolrendement kan gedeeltelijk worden gecompenseerd door in termijncontracten met een latere afloopdatum te beleggen.Basismetalen zijn de meest cyclische grondstoffencategorie. Na China in 2020 zijn dit jaar de VS en Europa aan de beurt voor economisch herstel. De WisdomTree Industrial Metals ETF schaduwt de prestatie van de Bloomberg Industrial Metals-index, die is samengesteld uit termijncontracten van vier basismetalen: koper (35%), aluminium (27%), zink (21%) en nikkel (17%).Deze synthetische tracker noteert zowel op de London Stock Exchange in dollar (ticker AIGI) als op de Duitse Xetra in euro (ticker OD7Z en Isin-code DE000A0KRKG7). De jaarlijkse beheerskosten bedragen 0,49 procent.Met uitzondering van goud, hebben de meeste edelmetalen vooral industriële toepassingen. Daarom zijn bij een aantrekkende economie ook zilver, platina en palladium interessant. De WisdomTree Physical Precious Metals ETF noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool PHPM en ISIN-code JE00B1VS3W29. Het is een fysieke tracker, waarvan het metaal wordt aangehouden via HSBC bank. De verdeling is als volgt: goud (46%), palladium (28,5%), zilver (13%) en platina (6,5%).