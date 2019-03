Mijnbouwgroepen hebben sterke balansen

De mijnbouw is een cyclische activiteit. De neerwaartse bijstelling van de economische groeiprognoses lijkt dan ook slecht nieuws. Maar de grote mijngroepen hebben wel hun schulden afgebouwd en hun balansen versterkt.

BHP Billiton is de mijnbouwgroep met de grootste omzet, terwijl ook de winstgevendheid hoger ligt. De halfjaarcijfers bleven iets onder de prognoses. In de tweede helft van 2018 kwam de onderliggende winst iets boven 4 miljard dollar uit. Dat was 8 procent minder dan een jaar eerder en minder dan de consensusprognose van 4,2 miljard dollar. IJzererts droeg het voorbije jaar voor 34 procent bij aan de omzet van BHP, en voor 38,5 procent aan de brutobedrijfswinst (ebitda). Koper heeft een aandeel van 30 procent. De lagere winst is grotendeels toe te schrijven aan de lagere inkomsten uit koper. De output van de Escondida-kopermijn daalde door de ontginning van minder rijke ertslagen en enkele operationele problemen. Daardoor kon minder op de kosten worden bespaard dan gehoopt.

...