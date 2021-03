Het vooruitzicht op verandering aan de top en de verhoopte beterschap deed de koers richting 60 euro herstellen. Technisch is de trend weer stijgend. We gaan à la hausse op het aandeel.

Het zegt veel als de aandelenkoers van een bedrijf bijna 5 procent stijgt als het vertrek van de voorzitter wordt aangekondigd. Dat gebeurde bij Danone. Emmanuel Faber stapt op en wordt vervangen door Gilles Schnepp (ex-CEO Legrand). Danone gaat daarnaast op zoek naar een nieuwe topman of -vrouw. Voorlopig zijn Véronique Penchienati-Bosetta en Shane Grant CEO en vice-CEO.Het rommelt al langer bij Danone. Activistische aandeelhouders zoals Bluebell wilden Faber al langer weg. De ex-CEO en -voorzitter van de raad van bestuur zag 2021 onlangs nog als 'een jaar van herstel'. Dat zou niets te vroeg zijn. Eind september 2019 stond de koers nog op 80 euro. Daarna ging het bergaf. Het dieptepunt werd bereikt in oktober vorig jaar rond 46 euro. Het vooruitzicht op verandering aan de top en de verhoopte beterschap deed de koers richting 60 euro herstellen, met als motto: nieuwe bezems vegen schoon. Technisch is de trend weer stijgend. We gaan à la hausse op het aandeel, maar wel op een voorzichtige wijze.Schrijf de put Danone september met uitoefenprijs 60,00 euro @ 5,00 euroMet dit contract voelen we ons relatief op ons gemak. Als de aandelenkoers verder stijgt, zal de waarde snel uit de premie glippen. In dat geval tellen we de winst (500 euro of 100 x 5) uit. Het kan uiteraard verkeerd lopen mocht de koers van het aandeel Danone weer in een dalende trend terechtkomen. Als we worden aangewezen en we moeten de aandelen kopen, dan betalen we 55 euro (60-5) per aandeel. Daar ligt ongeveer ook de technische steunzone. Koop de call Danone december met uitoefenprijs 65,00 euro @ 1,43 euroWe geven het aandeel de tijd om verder te herstellen. We betalen een premie van 143 euro (100 x 1,43 euro) en kopen daarmee tijd tot eind dit jaar om te profiteren van hogere koersen. Dit contract wordt pas echt geld waard als de koers een kleine 10 procent stijgt. Rond 65 euro wacht wel weerstand. Maar als die het begeeft, is een verdere stijging richting 75 euro niet uitgesloten en kunnen we een fraaie winst realiseren op dit contract.