De daling van de ijzerertsprijs heeft de aandelenkoers van Rio Tinto geen deugd gedaan. Maar de prijscorrectie biedt een kans om ofwel de aandelen te kopen, dan wel een haussepositie op te zetten.

Omdat mijnaandelen erg gevoelig zijn voor conjuncturele bewegingen, zetten we een bull put spread-constructie op. Daarbij rekenen we op winst bij stijgende koersen. Tegelijkertijd wensen we de verliezen te beperken als de economische groei zou haperen en de aandelenkoersen zouden dalen. Het beste van twee werelden, al is dat niet helemaal waar. Als we ons indekken tegen een vergissing, moeten we dat betalen met een beperking van de maximaal mogelijke winst.We kopen we een putoptie die out the money is en tegelijk schrijven we een put die in the money is. Dat biedt het voordeel dat per saldo geen investering nodig is en dat we zelfs nog geld verdienen door een bull put spread op te zetten. Als de aandelenkoers op de vervaldatum onder de lagere uitoefenprijs daalt, leidt deze strategie tot een maximaal verlies. Dat is gelijk aan het verschil tussen de uitoefenprijzen van de twee puts min de ontvangen premie. De winst wordt beperkt, net zoals het verlies beperkt is. De hoogste mogelijke winst halen we als de aandelenkoers op de vervaldatum boven de hogere uitoefenprijs sluit. Dan worden beide opties waardeloos en is de premie die we hebben behaald hebben bij het opzetten van de strategie volledig verworven.Koop de put Rio Tinto april 2022 met uitoefenprijs 65,00 dollar @ 5,40 dollarSchrijf de put april Rio Tinto 2022 met uitoefenprijs 72,50 dollar @ 9,90 dollarDeze bull put spread-constructie brengt dadelijk 450 dollar op (990 - 540). Die blijft van ons als de aandelenkoers van Rio Tinto stijgt tot boven 72,50 dollar. Beide putcontracten lopen dan waardeloos af. Het slechtst mogelijk scenario doet zich voor als de aandelenkoers zakt onder 65 dollar. We worden dan aangewezen om aandelen te kopen tegen 72,50 dollar. Anderzijds kunnen we de gekochte put inschakelen om zelf te verkopen tegen 65 dollar. Verlies: 750 dollar. Maar we hebben 450 dollar aan premie opgestreken bij de start. Het uiteindelijke verlies bedraagt zo 300 dollar. De mogelijke winst (450 dollar) is dus een stuk hoger dan het grootst mogelijk verlies. De constructie moet niet worden aangehouden tot de vervaldatum. Het is mogelijk dat er zich voor 14 april 2022 kansen voordoen om één van de twee puts vroegtijdig te beëindigen. Dan kunnen, in het beste geval, beide contracten met winst worden afgesloten.