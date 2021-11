Wij gaan à la hausse op dit riskante aandeel van de gevallen ster in winkelvastgoed.

Het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is de jongste tijd weer goed op dreef. Het is lang anders geweest. In 2018 kostte het aandeel 190 euro. Inside Beleggen gaf in het vorige nummer een positief advies. Van de fusie Unibail-Rodamco met de Europees-Amerikaanse tak van de Westfield Corporation werd enkele jaren geleden erg veel verwacht, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is de jongste tijd weer goed op dreef. Het is lang anders geweest. In 2018 kostte het aandeel 190 euro. Inside Beleggen gaf in het vorige nummer een positief advies. Van de fusie Unibail-Rodamco met de Europees-Amerikaanse tak van de Westfield Corporation werd enkele jaren geleden erg veel verwacht, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is vooral actief in shoppingscenters en die hebben het extreem moeilijk gehad tijdens de pandemie. De huurinkomsten zakten met 500 miljoen euro. Meer dan 200 huurders gingen al failliet. Vooral bedrijven met een hoge schuldenlast hadden het erg moeilijk, en laat URW nu net enorm veel schulden meedragen (bijna 30 miljard euro). Vorig jaar bedroeg het verlies 7,2 miljard euro. Er was uiteraard geen dividend en dat zal dit jaar niet anders zijn. Kommer en kwel dus voor de gevallen ster in winkelvastgoed.Maar we moeten verder kijken dan het recente verleden. Het aandeel is sterk ondergewaardeerd ten opzichte van de intrinsieke waarde. Die is wel 10 keer hoger dan de beurswaarde. Dat lijkt ons interessant. Het trok ook de Franse miljardair Xavier Niel aan. Hij bezit nu bijna een vierde van alle URW-aandelen. Wij gaan à la hausse met een gekochte call en een geschreven put op dit riskante aandeel.Gekochte callKoop call Unibail-Rodamco-Westfield maart 2022 met uitoefenprijs 75 euro @ 4,06 euroAangezien de aandelenkoers lager is dan de uitoefenprijs, bevat de premie van 4,06 euro alleen tijdswaarde. De aandelenkoers moet ongeveer 10 procent stijgen eer dit contract ook intrinsieke waarde krijgt. Gezien het koerspotentieel moet dat mogelijk zijn. Blijft de aandelenkoers onder 75 euro, dan wordt dit contract waardeloos.Geschreven putSchrijf put Unibail-Rodamco-Westfield januari 2022 met uitoefenprijs 70 euro @ 5,25 euroDit is een beproefde techniek waarbij we rekenen op een waardestijging van het aandeel, waardoor de optiepremie daalt. Veel moet de koers niet stijgen: 1,5 procent volstaat tegen 21 januari 2022 om de premie te doen verdampen, waardoor hij definitief verworven is. Gaat de koers lager, dan moeten we wellicht de aandelen kopen. We betalen dan 64,75 euro (70 - 5,25). Rond 70 euro ligt een eerste technische weerstand. Als die het begeeft, ligt de weg open richting 75 euro en daarna 82 euro.