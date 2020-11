We hebben de voorbije maanden verschillende keren met succes calls geschreven op het aandeel Melexis. We doen dat nu weer.

Het koersherstel dat in mei was ingezet, vindt geen vervolg. Het bedrijf kwam wel goed uit het derde kwartaal, maar de aandelenkoers kon toch niet stijgen. Er rijzen twijfels over het vierde kwartaal door de nieuwe lockdowns in haast alle landen.

...

Het koersherstel dat in mei was ingezet, vindt geen vervolg. Het bedrijf kwam wel goed uit het derde kwartaal, maar de aandelenkoers kon toch niet stijgen. Er rijzen twijfels over het vierde kwartaal door de nieuwe lockdowns in haast alle landen.Het aandeel is momenteel nog relatief duur (koerswinstverhouding van 40 en koersboekwaarde van 7,7). Aandeelhouders mogen de aandelen behouden. We zien niet direct redenen om de stukken halsoverkop weg te doen. De resultaten waren gunstig. Maar met een geschreven call kunnen we de komende maanden misschien overbruggen.De autosector zal wellicht in de tweede jaarhelft de voorraden verder afbouwen om zich aan te passen aan de lagere vraag. Dat ziet er niet goed uit voor Melexis. Gelukkig richt het bedrijf zich steeds meer tot het non-automotivesegment met specifieke ontwerpen voor industriële toepassingen. Automotive staat nog voor 88 procent van de groepsomzet in, maar het industriële segment groeit gestaag. Calls schrijven op Melexis is alleen voorbehouden voor aandeelhouders van Melexis. Voor andere beleggers is het risico veel te groot.Schrijf call Melexis januari 2021 met uitoefenprijs 68,00 euro @ 3,35 euroDe premie van 335 euro (100 x 3,35) voor het schrijven van dit contract geeft onze aandelen Melexis een extra rendement van ongeveer 5 procent in drie maanden. Bij een aandelenkoers die hoger is dan 68 euro, kunnen we worden uitgeoefend. We zullen dan 71,35 euro (68 + 3,35) per aandeel hebben ontvangen. Op 67 euro ligt een technische weerstand. Daar liep een koersstijging in het verleden al ettelijke keren spaak. De kans dat dat ook nu weer gebeurt, is reëel. Dat zou een ideaal scenario zijn voor onze geschreven positie. We behouden dan de aandelen en strijken de premie op. Mocht de koers de komende weken een echte dip kennen, dan behouden we de aandelen en schrijven we opnieuw callopties teneinde nog een premie binnen te halen. Maar dat zien we dan nog wel.