Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar de verwachtingen overtroffen. De baggeraar boekte in de eerste zes maanden van 2021 een nettowinst van 72 miljoen euro. Vorig jaar was er nog bijna 100 miljoen euro verlies.

De omzet, het bedrijfsresultaat en de nettowinst overtreffen de verwachtingen. Het orderboek dikt aan tot een recordniveau. Daardoor staat Boskalis er goed voor. Het bedrijf zegt te verwachten dat de bedrijfskasstroom (ebitda) van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met dat van het eerste halfjaar. Verschillende analisten zien potentieel voor verder herstel. Vooral alles dat in de pijplijn zit, maakt de beurs blij. Er wordt veel verwacht van een wereldwijd herstel van de baggermarkt. Vandaar dat de koopadviezen de bovenhand halen.Ook Inside Beleggen vindt Boskalis een sterk bedrijf en heeft het in de voorbeeldportefeuille. Tot dusver heeft het aandeel het ook prima gedaan. De koers ging gestaag hoger. Maar we constateren dat de koers al enige tijd plafonneert rond 27 à 28 euro. Zelfs de beter dan verwachtte resultaten brachten daar nauwelijks verandering in. Het zou ons daarom niet verwonderen mocht er een tussentijdse correctie op komst zijn. Winstnemingen?In zo'n situaties kan het aantrekkelijker zijn om nu niet rechtstreeks het aandeel te kopen, maar te werken met een geschreven put. Op die manier kunt u het aandeel de komende maanden misschien op de kop te tikken tegen een lagere prijs. Mocht dat mislukken - omdat de koers toch verder stijgt - dan haalt u toch een interessante premie binnen.Geschreven putSchrijf de put Boskalis maart 2022 met uitoefenprijs 30,00 euro @ 4,00 euroMet dit contract ontvangen we een aantrekkelijke premie. Maar die is pas verworven als de aandelenkoers van Boskalis boven 30 euro stijgt. Gebeurt dat niet en zakt de aandelenkoers weer terug, dan kunnen we ons de aandelen aanschaffen tegen 30 euro, verminderd met de ontvangen premie van 4,00 euro of tegen 26 euro. Dat is ongeveer 8 procent onder de huidige beurskoers. Rond het huidige niveau ligt een stevige weerstand die wellicht enige tijd gaat standhouden. Maar als die barrière het toch begeeft, gaan we met de volle premie aan de haal.