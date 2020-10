We verwachten een moeilijk vierde kwartaal voor de brouwer. Nu de coronacijfers weer stijgen, wordt vooral de horeca geviseerd.

Het aandeel AB InBev is nog niet helemaal hersteld van de coronaklap in maart. De covid-19-pandemie is sindsdien nog niet volledig weggeweest. Ze lijkt zelfs helemaal terug in Europa. Cafés en restaurants, de grote afnemers van AB InBev, hebben nog altijd niet op volle toeren gepresteerd. Nu het virus weer volop aanwezig is, wordt de horeca en op de eerste plaats de cafés geviseerd. Die moeten als eerste weer sluiten, of krijgen beperkte openingsuren. Ook grote evenementen zijn er al lang niet meer. Er komt een moeilijkere periode aan voor AB InBev. Zelfs een nieuwe CEO, als die er al op korte termijn komt, zal het tij niet meteen kunnen keren.Nochtans kreeg de biergigant onlangs enkele koopaanbevelingen. Het beurshuis Kepler rekent erop dat AB InBev het interim-dividend zal halveren, zoals de brouwer eerder dit jaar al deed met het slotdividend. Toen ging het dividend van 1 euro naar 0,5 euro per aandeel. De brouwer komt eind oktober met de kwartaalcijfers, maar we verwachten vooral een moeilijk vierde kwartaal. We gaan daarom à la baisse op het aandeel. Wie de aandelen bezit, kan een call schrijven om een premie te pakken. Actievere beleggers kunnen puts kopen met de afloopdatum ergens in het voorjaar van 2021.Schrijf call AB InBev maart 2021 met uitoefenprijs 50 euro @ 5,00 euroDe mooie premie van 5 euro blijft het eigendom van de callschrijver als de aandelenkoers van AB InBev niet voort stijgt. Op 51 euro wacht een stevige weerstand. We denken dat de koers het niet gemakkelijk zal hebben om die barrière te nemen. Gebeurt dat toch, dan moeten we de aandelen misschien verkopen tegen 50 euro. Omdat we al een premie van 5 euro op zak hebben, ontvangen we 55 euro per aandeel. Dat is zo'n 10 procent boven de huidige koers.Wie geen aandelen AB InBev bezit en toch à la baisse wil gaan, kan een zuivere put kopen. Houd er rekening mee dat de hele inleg kan verloren gaan als de aandelenkoers niet de richting uitgaat die we verwachten.Koop put AB InBev maart 2021 met uitoefenprijs 48 euro @ 3,30 euroMet dit baissecontract kopen we tijd tot 19 maart 2021. Maar we verwachten al eerder een koersdaling van het aandeel. Als de neerwaartse beweging wordt ingezet, kan de premie snel stijgen. Vanaf een aandelenkoers van 44,7 euro beginnen we intrinsieke winst te maken. Er wacht pas echte steun rond 37 euro. Dan zou dit contract tenminste 11 euro waard zijn. Dat is bijna vier keer onze inleg.