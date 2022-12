De munt is weer even duur als begin 2022. Er worden in 2023 geen grote bewegingen verwacht.

Terugblik op 2022

De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) heeft de rente eind november met 75 basispunten verhoogd naar 4,25 procent. Het was de grootste renteverhoging ooit in dat land. Bovendien sluit de centrale bank bijkomende verhogingen niet uit. De hoger dan verwachte inflatie heeft de RBNZ daartoe gedwongen. Eerder verhoogde ze de rente al vijf keer op rij met een half procentpunt.De bank streeft naar een inflatie van 1 tot 3 procent op jaarbasis. Maar de jongste update wees op een inflatie van 7,2 procent. Bovendien zijn de verwachtingen voor de korte termijn opgetrokken. De uitgaven van de gezinnen blijven op peil en er is erg weinig werkloosheid. Er zijn zelfs werknemers te kort, maar de regering wil niet weten van meer immigratie om dat probleem aan te pakken. De rentstijgingen hebben de waarde van de Nieuw-Zeelandse dollar ondersteund, waardoor de munt weer even duur is als begin 2022.Tegen het derde kwartaal van 2023 zou de beleidsrente pieken op 5,5 procent, voorspelt de RBNZ. Dat zal de economie vrijwel zeker pijn doen. Maar net zoals in veel andere landen vrezen de beleidsmakers de inflatie meer dan een mogelijke recessie. De Europese Unie en Nieuw-Zeeland hebben op 30 juni 2022 de onderhandelingen voor een handelsovereenkomst afgerond. Die elimineert alle douanerechten op de export van de Europese Unie naar Nieuw-Zeeland. Het kan de economie van het eiland de komende jaren nieuwe impulsen geven. De kiwidollar beweegt zich al jaren rond 1,70 per euro. In 2022 was dat niet anders, en voor 2023 verwachten we evenmin grote bewegingen. Het renteverschil bedraagt intussen 2 procent tegenover Belgisch staatspapier op vijf jaar. Dat kan de munt de volgende jaren ondersteunen. De Nieuw-Zeelandse dollar blijft een munt met niet veel haussepotentieel, maar er is ook weinig baisserisico.