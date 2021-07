Er roert iets bij Barco. We zien kansen op de langere termijn.

De halfjaarresultaten van Barco weken niet al te ver af van de verwachtingen en toch werden ze slecht onthaald door de markt. Er zijn erg veel bestellingen, maar dat vertaalt zich nog onvoldoende in omzetgroei, luidt de verklaring. Het bedrijf uit Kortrijk wijst naar de toeleveranciers die in gebreke blijven. Barco boekte in de eerste helft van 2021 een omzet van 366 miljoen euro. Analisten hadden iets meer verwacht. De bedrijfskasstroom (ebitda) was dan weer iets boven de verwachtingen. Er roert iets bij Barco. Jan De Witte neemt ontslag als CEO. Dat was een donderslag bij heldere hemel. Referentieaandeelhouder en voorzitter Charles Beauduin neemt over, samen met bestuurslid An Steegen. We zien daarom kansen op langere termijn. We schrijven een put en kopen een call. Onze vorige posities zijn nog niet afgelopen. In het overzicht van enkele weken geleden kon u lezen dat het technisch goed zit voor Barco. De geschreven put december met uitoefenprijs 24,00 euro bracht 5,65 euro op en kan worden teruggekocht tegen 2,35 euro. Dat is een mooie winst, maar het kan nog beter. De gekochte call december met uitoefenprijs 23,00 euro is een beetje teruggezakt. Wacht met beide contracten nog wat af.Wie nog geen posities heeft ingenomen, kan meegaan in onze nieuwe posities.Schrijf de put Barco maart 2022 met uitoefenprijs 22,00 euro @ 2,00 euroDe koers van Barco leunt op de technische steun rond 20 euro. Als het beurssentiment meezit, kan ze van daaruit weer oprukken. In dat geval blijft de premie in ons bezit. Maar als de koers terugplooit, dan kunnen we worden uitgeoefend. We betalen dan 20 euro euro per aandeel (22 - 2) en moeten wachten op betere tijden voor het Barco-aandeel.Koop de call Barco maart 2022 met uitoefenprijs 20,00 euro @ 1,50 euroDit is de eenvoudigste manier om met opties à la hausse te gaan op Barco. De premies zijn niet meer zo goedkoop als enkele maanden geleden. Toen betaalden we slechts de helft voor een vergelijkbaar contract. Nu zitten we net 'in the money'. De kleinste koersstijging van het aandeel zou aanleiding moeten geven tot een hogere premie. De eerste technische weerstand bij stijgende koersen ligt net iets boven 24 euro. Rond dat niveau zal onze call tenminste 4 euro intrinsieke waarde hebben. Als de aandelenkoers van Barco niet meer hoger geraakt dan vandaag, dan kan de hele inzet verloren zijn. We verwachten dat niet. We zien het komende jaar vooral stijgingspotentieel.