De volatiliteit is terug op de financiële markten en daar kunnen we op inspelen.

Een lage volatiliteit op de beurzen was de voorbije jaren de norm. De VIX-index is de maatstaf van de volatiliteit bij de aandelen uit de S&P500. De VIX wordt gemeten aan de hand van de optieprijzen van de aandelen uit de beursindex. De volatiliteit is laag wanneer beleggers geen grote schommelingen verwachten, maar schiet omhoog bij een grote vraag naar opties ter bescherming. Tussen midden oktober en midden februari bleef de VIX opvallend laag. Toen de economische impact van het coronavirus tot de markt begon door te dringen, veranderde dat compleet. De VIX schoot omhoog in de tweede helft van februari en bereikte een piek van 50 op 28 februari, het hoogste niveau in twee jaar. De VIX schommelt de voorbije dagen tussen 30 en 40. De kans is groot dat hij nog een tijdje bovengemiddeld hoog blijft, want het coronaverhaal is nog niet ten einde.Klassieke Amerikaanse volatiliteitstrackers als VXX en VXY zijn in principe niet langer te koop in Europa, tenzij u over een Amerikaanse brokeraccount beschikt. De Franse ETF-uitgever Lyxor Asset Management biedt een Europees alternatief aan:Lyxor S&P500 VIX Futures Enhanced Roll ETFBeurs: Euronext AmsterdamTicker: LVOIsin-code: LU0832435464Onderliggende index: S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll Total ReturnJaarlijkse beheerkosten: 0,6%Deze tracker schaduwt de S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll Total Return-index. Enhanced Roll betekent dat de index is samengesteld uit VIX-termijncontracten met verschillende looptijden, gaande van kort (1 of 2 maanden) tot middellang (looptijd van 3,4 en 5 maanden). VIX-futures zijn op dit moment in backwardation, wat betekent dat termijncontracten met een latere afloopdatum goedkoper zijn. Anders gezegd, bij het doorrollen krijgt u dus meer nieuwe contracten dan u oude verkocht. De taak van de indexbeheerder is naargelang de marktomstandigheden en de prijsstructuur van de termijncontracten te schakelen tussen de verschillende looptijden. In de week dat de S&P500 met 13 procent daalde, klom LVO bijna een derde hoger. Dat is een goede prestatie, die bewijst dat de gevolgde methodiek een hoog rendement kan opleveren, als de marktomstandigheden dat toelaten. LVO is een synthetische tracker, wat betekent dat de onderliggende termijncontracten niet worden gekocht. De index wordt gerepliceerd door middel van swap-overeenkomsten met Société Générale als financiële tegenpartij.Hoewel het niet mogelijk is direct in VIX-termijncontracten te beleggen, kan dat met een omweg wel via hefboomproducten. Zowel Commerzbank als BNP Paribas Markets bieden op Euronext (Amsterdam en Parijs) turbo's aan met VIX-futures als onderliggende waarde. De hefbomen lopen uiteen van 1,1 tot 4,1 bij BNP Paribas en van 1,5 tot 4,5 bij Commerzbank. Bij turbo's met lage nominale koersen moet u wel rekening houden met de spread of het verschil tussen de aan- en de verkoopkoers. Die bedraagt 8 eurocent bij BNP Paribas en 9 eurocent bij Commerzbank.